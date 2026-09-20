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40 Edición | Día da Bici

Una noche de ruido y guitarras en el OUR Fest

ROCK

The Jesus and Mary Chain protagonizó uno de los grandes hitos musicales vividos en Ourense en los últimos años, dentro de una jornada marcada por la intensidad y el carácter.

La banda The Mystery Lights desbordó energía en el escenario.
La banda The Mystery Lights desbordó energía en el escenario. | José Paz

Las guitarras volvieron a rugir este sábado en Expourense. El OUR Fest fue ganando pulso desde primera hora de la tarde hasta desembocar en una noche marcada por el ruido, la distorsión y más de 3.000 personas de varias generaciones reunidas frente al mismo escenario. Triángulo de Amor Bizarro puso la nota gallega con su habitual choque entre ruido y melodía. Después llegó el peso histórico de The Dream Syndicate, referentes de la neopsicodelia californiana y entregados de nuevo a las guitarras. Más tarde, The Mystery Lights aceleraron el ambiente con una descarga de garaje sesentero y espíritu punk.

The Jesus and Mary Chain, en su actuación.
The Jesus and Mary Chain, en su actuación. | José Paz

El gran foco estaba, sin embargo, sobre The Jesus and Mary Chain. Los padrinos del shoegaze levantaron su característico muro de sonido, entre melodía y distorsión, en uno de los momentos más esperados de la jornada y unos de los hitos musicales de los últimos años en la ciudad. Su repertorio volvió a demostrar por qué siguen ocupando un lugar propio dentro del rock alternativo. Y también protagonizaron la sorpresa de la jornada, al subir al escenario a Isa Cea, vocalista de Triángulo de Amor Bizarro, a cantar un par de temas.

Ya entrada la madrugada, Fat Dog cambió el registro: electrónica, punk, golpes y descontrol en una descarga frenética pusieron el broche a otra edición del OUR Fest.

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