Una noche de ruido y guitarras en el OUR Fest

Las guitarras volvieron a rugir este sábado en Expourense. El OUR Fest fue ganando pulso desde primera hora de la tarde hasta desembocar en una noche marcada por el ruido, la distorsión y más de 3.000 personas de varias generaciones reunidas frente al mismo escenario. Triángulo de Amor Bizarro puso la nota gallega con su habitual choque entre ruido y melodía. Después llegó el peso histórico de The Dream Syndicate, referentes de la neopsicodelia californiana y entregados de nuevo a las guitarras. Más tarde, The Mystery Lights aceleraron el ambiente con una descarga de garaje sesentero y espíritu punk.

The Jesus and Mary Chain, en su actuación. | José Paz

El gran foco estaba, sin embargo, sobre The Jesus and Mary Chain. Los padrinos del shoegaze levantaron su característico muro de sonido, entre melodía y distorsión, en uno de los momentos más esperados de la jornada y unos de los hitos musicales de los últimos años en la ciudad. Su repertorio volvió a demostrar por qué siguen ocupando un lugar propio dentro del rock alternativo. Y también protagonizaron la sorpresa de la jornada, al subir al escenario a Isa Cea, vocalista de Triángulo de Amor Bizarro, a cantar un par de temas.

Ya entrada la madrugada, Fat Dog cambió el registro: electrónica, punk, golpes y descontrol en una descarga frenética pusieron el broche a otra edición del OUR Fest.