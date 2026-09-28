“Nuda propiedad” pone el foco en el problema de la vivienda

El director Alberto Utrera y el actor Paco Churruca presentaron en el Ourense Film Festival la película “Nuda Propiedad”, una comedia negra que aborda el drama de la vivienda como tema central. La cinta se alza como la única comedia que compite en la Sección Oficial Internacional del certamen y se proyectó por la tarde en las salas de Galicine, contando con la presencia de sus creadores y del actor protagonista Maxi Iglesias. Durante la rueda de prensa matinal de presentación, guiada por Alberto González Araújo, los invitados compartieron todas las claves de una obra que utiliza el humor y la ironía para reflexionar sobre una problemática de plena actualidad y de extrema urgencia social para muchas generaciones.

Utrera destacó que la película combina humor y drama manteniendo siempre un ritmo constante y equilibrado. “No diferencio mucho entre el drama y la comedia, para mí es una línea muy fina y está todo el rato arriba y abajo. La gente se divierte y se emociona”, explicó el realizador. Además, el cineasta subrayó que la historia retrata a personajes profundamente angustiados ante la enorme dificultad actual para lograr la deseada independencia. “Queremos tener un sitio donde poder vivir, donde montar tu vida, y se está poniendo a unos niveles que es muy complicado”, reflexionó el director sobre la dura crisis habitacional que afecta a gran parte de la sociedad contemporánea.

Por su parte, Paco Churruca definió la obra de forma directa como un fiel espejo de los tiempos que corren. “Es un reflejo de la sociedad, porque está todo metido: el amor, la crisis, la ansiedad y el egoísmo”, indicó. El intérprete apuntó que, aunque trata una realidad verdaderamente difícil, resulta ser “una película incómoda que se ve cómodamente”. Sobre su papel, lo describió como un hombre particular con “un punto de picardía y de sabiduría, de esos viejitos que parecen hechos polvo pero tienen humor por dentro y un punto para amargarle a los demás”.

Ambos coincidieron en la absoluta necesidad de abordar el problema habitacional desde diferentes perspectivas y en cómo el séptimo arte puede generar un intenso debate. Churruca señaló que la película resultó ser “visionaria”, ya que, aunque se concibió durante el año pasado, “el problema se está haciendo cada vez más grande”. Utrera concluyó asegurando que, frente a un conflicto de tal magnitud, su principal aportación pasa por ofrecer “una historia humana que da que pensar”.