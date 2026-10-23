La nueva campaña de la Federación de Comercio Ourense defenderá el comercio local con bolsas recicladas

La nueva campaña de la Federación de Comercio Ourense, en colaboración con la Diputación de Ourense, lleva por lema una de las frases más gallegas jamás creadas. “E ti, de quén ves sendo?”. Las bolsas, que son las protagonistas de la iniciativa que llegará en breves a los locales ourensanos, responden a esta pregunta. “Eu son do comercio local”.

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La presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez Valcárcel, presentó estas bolsas de color bronce y hechas a partir de materiales reciclados en un acto celebrado en la Conferencia Empresarial de Ourense. “As bolsas van chegar a todas as asociacións integradas na Federación de comercio e serán repartidas moi pronto”, explicó Gómez.

Por su parte, Rosendo Fernández, presidente del Inorde destacó en el acto de presentación la importancia instar a la población a defender el tejido comercial Ourensano: “Son moi diferentes e variadas as campañas que buscan no so promocionar e impulsar o comercio senón tamén de concienciar ao cidadán de que este pequeno gran comercio non pode desaparecer”.

La campaña tiene como objetivo no solo concienciar, sino también dinamizar el comercio de Ourense, atrayendo a clientes a las diferentes asociaciones que repartirán estas bolsas, provocando que el mensaje de apoyo al comercio local llegue a todas las calles de la provincia.