¿Sabe usted que la nueva concesionaria de la limpieza de la capital de As Burgas se ha motorizado para cumplir con sus obligaciones? ¿Que han desplegado todo un parque de bicicletas en las que se desplazan por la ciudad con sus cubos y aperos de trabajo? ¿Que la iniciativa se une a otro despliegue de maquinaria industrial para conseguir un Ourense donde haya más limpieza?

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