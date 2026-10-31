Nueva maquinaria para la limpieza de las calles vianesas

Viana do Bolo estrena una nueva máquina hidrolimpiadora para reforzar la limpieza de las calles y mejorar el mantenimiento de los espacios públicos. Los primeros trabajos se llevaron a cabo en distintas zonas de la localidad, especialmente en los soportales, donde la limpieza del pavimento con agua a presión ha permitido eliminar la suciedad acumulada, restos y manchas difíciles. “El resultado es espectacular”, destacaba la alcaldesa, Graciela Diéguez.

Conservación

Con esta nueva maquinaria, el Concello continúa avanzando en el cuidado y conservación de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer una villa más limpia, cuidada y agradable para vecinos y visitantes. El equipo permite actuar de forma más eficaz sobre superficies que presentan suciedad incrustada y que requieren una limpieza específica.

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Su incorporación supone un refuerzo para las labores habituales de mantenimiento municipal y facilitará la intervención en diferentes calles y zonas de uso público. El objetivo es extender progresivamente estos trabajos a otros puntos de la localidad, prestando especial atención a aquellos espacios con mayor tránsito peatonal. De este modo, el Concello apuesta por mejorar la imagen de la villa y mantener sus espacios comunes en las mejores condiciones.