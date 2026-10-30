¿Está notando que los trayectos en coche por la ciudad están durando más de lo que solían? No son simples suposiciones, sino que es un hecho que las tardanzas al volante son mayores y que cada vez hay que anticiparse más para arrancar y llegar a la hora al destino, debido a los más que frecuentes atascos.

Desde el 1 de octubre, con los cambios del Reglamento General de Circulación, el semáforo en ámbar intermitente está teóricamente eliminado, lo que prioriza la seguridad peatonal, pero genera un tráfico urbano más lento y con mayores retenciones al obligar a los conductores a esperar en rojo continuado aunque el cruce esté vacío, afectando especialmente a las intersecciones entre calles, que se convierten en auténticos embudos. Cierto es que en algunos puntos de la ciudad la normativa no se cumple y el ámbar intermitente sigue vigente en los semáforos.

La nueva normativa de semáforos atasca de lleno el tráfico de Ourense

La zona más afectada es el entorno de O Posío, donde el cambio reglamentario se suma a la reducción de carriles entre las calles Progreso y Coruña, creando un auténtico caos en la circulación en dichas calles y en las próximas al jardín. En Progreso, antes del desvío hacia Marcelo Macías, se ha pasado de tres carriles a dos. Por su parte, en la calle Coruña, donde anteriormente había tres carriles de subida y dos de bajada, ahora quedan dos de subida y uno de bajada, además de un carril bus desde el que los vehículos deben ceder el paso para incorporarse.

Este caos, repercute en todo el entorno, con largas filas en Pena Trevinca, Marcelo Macías, avenida de Zamora, generando también un gran colapso en el desvío de Progreso a Doctor Fleming desde el Posío, donde se acumulan coches sin tiempo a desatascar. “Desde Carmelitas hasta pasar el puente de Marcelo Macías tardé 15 minutos, cuando antes pasaba toda esa zona en 6 o 7”, afirmó un afectado. La asiduidad de coches en doble fila también son un lastre en la zona y en toda la ciudad.

El semáforo entre Basilio Álvarez y As Caldas retiene coches | Martiño Pinal

Pero el embudo de O Posío no es el único punto crítico, sino que zonas como el entorno de San Lázaro, con gran afectación en Curros Enríquez, o la rúa Basilio Álvarez, desde la Policía Local, hasta As Caldas, también registran importantes colapsos. En este último caso, las colas en horas punta llegan desde As Caldas hasta la rotonda de la Policía Local, necesitándose hasta tres o cuatro encendidos en verde para pasar hasta Vicente Risco.