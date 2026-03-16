La Nueva Ourensanía | Lucí Sereno: café, charla y una herencia inesperada

Nos explica lo que es un chopp en brasilero mientras saluda a uno que pasa en bicicleta, y una mujer que cruza la acera le toca la coleta. Lucí Sereno Vieira sirve de esto (cerveza) y también cafés de mañana, y comidas hechas con cariño, a buen precio, en una esquina de la calle Pena Trevinca, donde está su bar Donde Lucí, al que todos van, no solo para consumir, sino para echar una charla, o bate-papo que se diría en su tierra.

Lucí Sereno

Dejó su casa allá al norte de ese inmenso país, al lado de los Lençóis Maranhenses, por la vida en Ourense en el barrio de San Francisco, para ella con tanto color como el de su tierra. “Son unas dunas de arena turísticas que nunca llegué a visitar por falta de tiempo”, especifica sobre esas sábanas brasileras. “Aquello no me tira nada, aquí tengo a mis hijos, que son lo que más me importa”, comenta. “De allá solo tengo la nacionalidad”, concluye.

Más de aquí que de allá

Su pareja es ourensana y también su segundo hijo, aquí llegó con veintiún años siguiendo a una tía. “Lo mejor que me pasó en la vida”, confiesa. Primero fue O Carballiño hasta que vino a la capital. Pasó de repartir periódicos a encargarse de hacer limpiezas. Más adelante entró en el mundo de la hostelería. “Di el 200 por 200”, manifiesta. La casualidad hizo que se hiciese cargo de un bar que quedó sin dueño, y así se hizo pequeña empresaria. “Hago pinchos y vendo mucho vino”, revela; que sepa Ourense que nos gusta calentar el alma con una copita a cualquier hora. “Caldo, cocido, tortilla, jarrete guisado, fabada… a partir de 10 euros un plato, aunque soy exagerada con las cantidades”, nada le da miedo a los fogones a esta mujer brasilera.

A un punto cambiamos de tema con Lucí, y hablamos de una mordedura de un pitbull que le partió un nervio, y que la tuvo diez meses sin poder caminar, ni trabajar ni hacer vida. “Encima era un cliente, y él ni me habla, como si hubiera sido yo la que mordió al can”, explica.

Compensa estos finales funestos con consumidores con otros más alegres. “Otro cliente me regaló un piso”, ahí va la revelación sorprendente. “En realidad dos”, puntualiza. ¡Toma ya!, exclamamos contentas. Absolutamente flipante lo que le pasó a esta mujer, que también fue legataria de todo el dinero del banco del buen señor. “Yo pago el 31% de impuestos”, explica Lucí y nos despista de repente. “No tenía familia, venía al otro bar que yo llevaba, y pasaba allí el día, de la mañana a la noche”, comenta. “Hasta la Navidad la pasaba con nosotros”, añade, “estaba muy solo, como el 80% de la gente mayor de aquí”, opina Lucí. Y así, de golpe y porrazo, mientras estaba ella en Brasil arreglando papeleos, le llegó la noticia de un fallecimiento repentino y de la sorprendente herencia. “Es un dolor que tengo ahí dentro, el no estar cuando sucedió”, se lamenta.

“La vida me trató muy bien a pesar de que trabajé mucho”, evalúa sabiamente Lucí, que al mismo tiempo le mete caña a su hija Flavia, que está con esas cosas de la juventud, que no sabe qué quiere hacer con su tiempo.

Se acaba el momento de asueto de Lucí que pese al cariño de su público en las mesas contiguas empieza a ser reclamada en las cocinas. “Acabo de volver de Brasil, dejé a mi hija a cargo y tengo que andar detrás para que no se le quemen las comandas”, comenta con sorna. Flavia al lado sonríe y luce melena, qué hermosa hija de su madre, y qué nombre más bello.