Nuevos impagos del Concello de Ourense ante la Inspección Laboral

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha llevado ante la Inspección Laboral un nuevo caso de impagos en el Concello de Ourense. En esta ocasión, el sindicato señala que la administración local no ha abonado las horas extra a los trabajadores municipales, llegando en algún caso a sumar las tres últimas anualidades sin cobrar.

“Nos encontramos ante un incumplimiento grave, consciente y prolongado en el tiempo por parte de la administración local”, señalan fuentes sindicales, quienes acusa a la Administración Jácome por “haber permitido y requerido la realización de servicios, fuera de la jornada ordinaria, sin proceder a su correspondiente compensación económica”.

Resulta especialmente grave que, mientras se sostienen los servicios públicos, gracias al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla y en muchos casos cubriendo carencias estructurales de personal, el Ayuntamiento opte por incumplir"

Entre los motivos que CCOO aporta para reclamar la intervención de la Inspección Laboral argumentan que “resulta especialmente grave que, mientras se sostienen los servicios públicos, gracias al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla y en muchos casos cubriendo carencias estructurales de personal, el Ayuntamiento opte por incumplir deliberadamente sus obligaciones retributivas”, recordando que ya está inmerso en varios frentes judiciales por las constantes reclamaciones de atrasos por parte de Policías Locales y Bomberos.

Acciones judiciales

No vamos a tolerar más dilaciones, excusas, ni maniobras evasivas por esta Administración"

En el escrito que se ha entregado ante la inspección, el sindicato insta a “abonar sin más demora la totalidad de las cantidades adeudadas en concepto de horas extras, regularizar la situación retributiva de la plantilla, con pleno respeto a la legalidad vigente; y depurar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse”.

Si el Concello intentase una nueva evasiva para evitar el pago, “se intensificarán las acciones legales, incluyendo la vía contencioso-administrativa con la responsabilidad patrimonial correspondiente hacia sus responsables”, puesto que “no vamos a tolerar más dilaciones, excusas, ni maniobras evasivas por esta Administración”, indicando que el Concello “debe cumplir con sus obligaciones legales”, indican los representantes laborales.

Desde CCOO se muestran contundentes al afirmar que “no solo supone un incumplimiento normativo, sino un desprecio inadmisible hacia quienes garantizan diariamente el funcionamiento de los servicios públicos”; y recuerdan los numerosos antecedentes de agentes de policía y bomberos que obtienen en el contencioso administrativo los atrasos que les niega el ejecutivo municipal en un “incumplimiento del Estatuto Básico”.

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