El obispo defiende la responsabilidad de votar el 29-N: "Espero que os gobernantes tomen exemplo de San Martiño"

Las campanas de la catedral de Ourense comenzaron a repicar a las 11,00 horas, momento en el que el silencio que cubría el Casco Vello era rasgado por un toque manual, encargado a campaneros de toda Galicia, que llamó los fieles a la congregación. Como cada año, la catedral acogió la solemne misa de San Martiño de Tours.

20 minutos depués de que comenzaran a sonar las campanas no entraba un alma más en los bancos del templo. El número de fieles era tal, que muchos se vieron obligados a atender a los actos litúrgicos de pie, a ambos lados de la nave. Tras la tradicional procesión, que mostró las reliquias y la imagen del santo a los asistentes, el aire se llenó del incienso emitido por el botafumeiro, consagrando la estacia.

La lectura de las sagradas escrituras se basó, como no podía ser de otra forma, en la vida de San Martiño. Una vez terminadas, José Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, tomó la palabra para regalarle a los fieles unas reflexiones: "Nos últimos anos as diferenzas entre os cidadáns estanse convirtindo en enfrentamento, unha lástima". El obispo concluyó el sermón dedicando unas palabras sobre el futuro político de España: "San Martiño gobernou a súa diocese sen ocultarse, ese é o exemplo a seguir. Honrar a un santo non é só disfrutar da sua festa, moi fermosa, senon deixarse inspirar pola obra."

El altar de la catedral de Ourense durante la misa solemne en honor al patrón de la ciudad. | S. L. D.

Para Lemos ejercer el derecho a voto también es una forma de honrar al patrón de Ourense: "O 29 de este mes hai elecións, estamos chamados a exercer a nosa deber. É unha realidade de conciencia, eu non fago política. Espero que os gobernantes tomen exemplo de San Martiño, quen, no crepúsculo da súa vida dixo: 'Señor, se aínda son necesario ao teu pobo, non rexeito o traballo".

El obispo también recordó las victimas del incidente ferroviario de Urda, rezó por sus almas y se deseó que gozaran de un descanso eterno. Un descanso al que también fue llamada "Marita" Souto, fallecida en abril de este año. Marita fue una figura clave del termalismo y una de las científicas más brillantes que ha dado Ourense.