Objetivo de los vecinos de avenida de Portugal: una reunión con el alcalde

La plataforma vecinal surgida de los continuos problemas en la reforma de la avenida de Portugal continuará con su búsqueda de soluciones intentando sentarse con el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y el edil de Urbanismo, Francisco Lorenzo, a quienes exigen transparencia sobre las obras de la calle.

Este oscurantismo es una cosa sin sentido. Vemos que están tapando cosas, pero claro, luego hay muchos trozos que están abiertos y se taparían en falso"

Así se decidió en la última reunión, celebrada en la asociación Albor. El siguiente paso es pedir ese encuentro a través del registro municipal. “Será el tercero que presentamos”, reconoce Manuel Mosquera, uno de los portavoces del colectivo, “ya se hicieron dos, pero hacen caso omiso de todo”.

Su compañera en la plataforma, Chelo Montero, añade que “este oscurantismo es una cosa sin sentido. Vemos que están tapando cosas, pero claro, luego hay muchos trozos que están abiertos y se taparían en falso porque no se ha metido ni los tubos del alcantarillado, ni la electricidad”.

Otra de las dudas que tienen los vecinos es si Misturas, adjudicataria de emergencia, puede afrontar el asfaltado de la vía. “Ahora la calle tiene unos baches que te cabe el coche”, afirma Montero.

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