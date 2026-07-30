A obra de Otero Pedrayo inspira un recurso para ensinar sobre patrimonio

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As aulas educativas de Galicia contarán o vindeiro curso cunha nova ferramenta para explorar a xeografía, a paisaxe, a literatura e o patrimonio galego, a través da ollada de don Ramón Otero Pedrayo. A Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega veñen de pechar o deseño dun novo proxecto dixital que busca achegar o patrimonio e a paisaxe aos escolares. A iniciativa, concibida como un recurso web interactivo, propón unha aprendizaxe baseada no xogo e na interpretación do noso contorno natural e cultural.
A elección deste autor non é casual. O intelectual de Trasalba exerceu durante gran parte da súa vida como profesor de xeografía, transmitindo ás xeracións do seu tempo unha visión fonda e apaixonada do territorio físico e espiritual de Galicia. Este mesmo espírito didáctico é o que agora se traslada ao ámbito tecnolóxico.
O lanzamento deste recurso enmárcase dentro dos actos do Ano Oteriano, un período de conmemoracións que tamén deixou outras propostas singulares e innovadoras. Entre elas, destacou recentemente a creación dun chat impulsado por intelixencia artificial que permite aos usuarios simular unha conversa literaria co propio escritor.
Na nova plataforma dixital, os alumnos poderán identificar lugares emblemáticos guiados polas descricións que o ourensán deixou plasmadas na súa extensa obra, conectando así a literatura coa observación real. A creación da ferramenta require un traballo conxunto. O Consello da Cultura encárgase de elaborar e seleccionar os contidos tanto literarios como territoriais.
Simultaneamente, a Consellería de Educación achega o seu Centro de Innovación Educativa e Dixital para perfilar o deseño metodolóxico e asegurar que o formato responde ás necesidades reais do profesorado nas aulas galegas. Con esta iniciativa búscase ir máis alá do tradicional libro de texto ou da simple lectura obrigatoria nos institutos, apostando por formatos máis atractivos para os mozos.
Aínda que o núcleo central desta primeira fase vira arredor do Patriarca das Letras, os impulsores sinalan que a arquitectura web deixará a porta aberta a futuras ampliacións. Así, a medida que o proxecto educativo vaia madurando e implantándose no sistema, espérase incorporar textos doutros autores vitais para entender o noso rico panorama cultural. Deste xeito, o patrimonio lingüístico e xeográfico consolida a súa presenza nas contornas interactivas.
Trátase dun paso firme cara á constante modernización divulgativa, asegurando que as raíces culturais sigan a ser sempre relevantes e accesibles para a xuventude actual mediante pantallas, xogos de exploración e tecnoloxías de vangarda, construíndo pontes literarias sólidas.
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