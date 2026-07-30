El Volkswagen Escarabajo, conocido también como Beetle, es uno de los automóviles más emblemáticos y reconocibles de la historia.

Su origen se remonta a la Alemania nazi de los años 30, cuando Adolf Hitler encargó a Ferdinand Porsche el diseño de un “coche del pueblo” (Volkswagen en alemán), que fuera asequible, resistente y fácil de mantener.

El primer prototipo, conocido como KdF-Wagen, fue presentado en 1938, pero la producción masiva se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial.

Tras la guerra, la fábrica de Wolfsburgo quedó bajo control británico, y en 1945 comenzó la producción en serie del modelo, ya rebautizado como Volkswagen Type 1.

Su figura simpática y compacta fue inmortalizada en el cine con películas como Herbie, de Disney, consolidando su estatus como coche “con personalidad”

Durante las décadas siguientes, el Escarabajo se transformó en un símbolo de la recuperación industrial alemana y ganó gran popularidad en todo el mundo gracias a su diseño simple, fiabilidad mecánica y bajo costo de mantenimiento.

En los años 60 y 70, el Escarabajo se convirtió en un icono cultural, especialmente en Estados Unidos, donde fue adoptado por movimientos juveniles y contraculturales.

Su figura simpática y compacta fue inmortalizada en el cine con películas como Herbie, de Disney, consolidando su estatus como coche “con personalidad”.

A nivel de producción, el Volkswagen Escarabajo logró cifras impresionantes: en 1972 superó al Ford Modelo T como el automóvil más producido del mundo, y en 2003 se habían fabricado más de 21 millones de unidades.

Aunque Volkswagen lanzó versiones modernas del Beetle en años posteriores, el original sigue siendo recordado como un símbolo de sencillez, durabilidad y carácter

Fue producido en diversas plantas alrededor del mundo, incluyendo Brasil y México.

El final de una era llegó el 30 de julio de 2003, cuando cerró la última fábrica en el mundo que producía el Escarabajo clásico, ubicada en Puebla, México. Allí se fabricó la última unidad, apodada “El Último Edición”, la número 21.529.464.

Aunque Volkswagen lanzó versiones modernas del Beetle en años posteriores, el original sigue siendo recordado como un símbolo de sencillez, durabilidad y carácter.

El Escarabajo no solo motorizó generaciones, sino que también se ganó un lugar permanente en la historia del automóvil y en la cultura popular global.

Su nombre

El Volkswagen Escarabajo debe su nombre simplemente a su forma.

Su diseño redondeado, con líneas curvas y faros salientes, recordaba inevitablemente al cuerpo de un insecto (escarabajo o bug en inglés).

El coche nunca se llamó oficialmente “Escarabajo” en sus orígenes, sino que su designación técnica original era Volkswagen Tipo 1.

Sin embargo, el parecido visual hizo que la gente comenzara a apodarlo así de forma espontánea en todo el mundo.