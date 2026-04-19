¿Sabe usted que las obras de avenida de Portugal también han convertido la calle en un vertedero?

¿Sabe usted que el parón en seco en las obras de urbanización de la avenida de Portugal durante algo más de un mes se ha traducido en basura acumulada por doquier en las zanjas abiertas? ¿Que alguna valla ha desaparecido mientras algún tubo y loseta deben ser repuestos de nuevo? ¿Que la nueva empresa, además de continuar con lo que quedó pendiente, debe asumir desperfectos de nuevo cuño?