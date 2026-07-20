Condenado por obtener de forma fraudulenta siete bonos comercio del Concello de Ourense

Las estafas de personas que consiguieron de forma fraudulenta bonos comercio del Concello siguen llegando a los penales. Este mes, la Plaza 2 condenó a Jacobo V.S. que se hizo con siete vales suplantando la identidad de los titulares. Tres de ellos los utilizó en una céntrica tienda de tecnología de la ciudad.

El resto se los entregó a su pareja sentimental, que se gastó la mayoría en el mismo establecimiento tecnológico. Ambos se sentaron en el banquillo de los acusados. Jacobo V.S. fue condenado a la pena de nueve meses de prisión -queda suspendida- por un delito de estafa y la obligación de indemnizar al Concello con 700 euros.

Por su parte, su pareja sentimental salió absuelta, ya que, pese a que hizo uso de los bonos obtenidos fraudulentamente, no se pudo probar que tuviera conocimiento de la ilícita prodecencia de los mismos.