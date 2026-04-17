QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted cual es el origen de Mercatrives?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el canal de online Mercatrives surgió como una idea para dar a conocer los productos locales y poder llevarlos a todo el mundo? ¿Que tras su anuncio a finales de 2024 la idea parece que no acaba de despegar? ¿Y que es una pena que este tipo de iniciativas se olviden en un cajón cuando las oportunidades que ofrece hoy en día la venta on line no conocen límites?
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