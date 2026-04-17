EDITORIAL
No son las borrascas, son los ministros

¿Sabe usted cual es el origen de Mercatrives?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el origen de Mercatrives y sus problemas para funcionar

Casa do Concello Trives
Casa do Concello Trives | La Región

¿Sabe usted que el canal de online Mercatrives surgió como una idea para dar a conocer los productos locales y poder llevarlos a todo el mundo? ¿Que tras su anuncio a finales de 2024 la idea parece que no acaba de despegar? ¿Y que es una pena que este tipo de iniciativas se olviden en un cajón cuando las oportunidades que ofrece hoy en día la venta on line no conocen límites?

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