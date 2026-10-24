Once espacios artísticos de Ourense se abren al público

La tercera edición de Estudios Abertos llega a la ciudad de Ourense. Después de un fin de semana donde los estudios que abrieron sus puertas se encontraban emplazados lejos de la urbe, llega el turno de los espacios de la ciudad.

Ramón Conde es una de las grandes novedades de esta edición. El artista abrirá las puertas de su estudio por primera vez, invitando a los visitantes a adentrarse en un mundo donde la figura humana se expresa sin ataduras gracias a las formas tan expresivas e intensas que caracterizan la obra del autor. Esta apertura al público se siente como un punto y aparte en la carrera de Conde, quien regresa a su primer estudio en la rúa Xoán de Nóvoa después de una extensa producción artística fuera de la provincia.

Otra de las novedades este año es el espacio “Pita na Uralita”, un proyecto incipiente, creado en enero de este mismo año. Eva González Formoso, la impulsora del estudio, quería crear un espacio de acercamiento entre el arte y la calle. Para conseguir este objetivo, “Pita na Uralita” junta la producción artística, principalmente pintura y artesanía, con clases de pintura y talleres de arte y artesanía.

El estudio Pita na Uralita | LUCÍA OTERO

Este año “A Maquinadora”, organizadores de la iniciativa, han elegido esta edición para revindicar el papel del coleccionismo y la compra de arte como elementos claves para la supervivencia del sector de las artes. A este fin, se ha lanzado la plataforma “Comprar Arte Mola”, un espacio dedicado a darle una segunda vida a un gran número de piezas.

Además de la programación regular, que incluye a más de una veintena de artistas, Estudios Abertos cuenta también con un programa en paralelo para aquellos que quieran seguir disfrutando del arte ourensano.