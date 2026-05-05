Ourense, entre las cuatro capitales sin presupuesto

El Concello de Ourense arranca el mes de mayo consolidando otra anomalía a nivel estatal. La ciudad es a día de hoy una de las cuatro únicas capitales de provincia de España —junto a Cuenca, León y Segovia— que no tiene aprobados o un acuerdo para aprobar unos presupuestos actualizados para 2026. Hasta hace apenas unas horas, eran cinco las ciudades que compartían este dudoso honor. Sin embargo, en Cáceres, PP y VOX oficializaron este lunes un acuerdo definitivo para dar luz verde a sus cuentas en las próximas semanas. Este movimiento en el tablero nacional deja a Ourense todavía más expuesta en el mapa de la gestión pública, evidenciando un retraso burocrático que asfixia el día a día.

Radiografía de la situación presupuestaria | La Región

El gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome aprobó el borrador de presupuesto de 2026 el pasado jueves, 30 de abril, por una cuantía de 127,8 millones de euros, y este lunes reunió a los portavoces de la oposición para intentar conseguir apoyos que, de momento, se antojan complicados. El documento nace condicionado por la gestión del ejercicio anterior, que se cerró con 45,7 millones de euros de déficit y un incumplimiento masivo de la regla de gasto.

Para que este presupuesto sea viable, el Concello deberá someterse a un Plan Económico-Financiero (PEF). En la práctica, este ajuste supone un impacto directo en la ciudad, obligando a congelar unos 40 millones de euros del remanente de tesorería en este ejercicio. Además, el gobierno fía 7 millones de recaudación a los recientes “tarifazos” en el agua y la basura.

La parálisis presupuestaria tiene impacto en la calle. Mientras Ourense sigue sin cuentas actualizadas, lidera el ranking nacional de morosidad: era el ayuntamiento de España en régimen de cesión con mayor deuda comercial por habitante al cierre de febrero (270,13 euros por vecino, cuadruplicando la cifra de Madrid). Esta inacción pone contra las cuerdas a pymes que acumulan meses sin cobrar.

A este escenario se suma otro hito. Por no haber remitido a tiempo las líneas fundamentales de los presupuestos, Hacienda ha retenido al Concello por quinto mes consecutivo sus ingresos estatales, sumando un embargo de 13,7 millones de euros desde diciembre de 2025. Ourense es la única ciudad de España castigada con esta retención.

La oposición censura el borrador “unilateral”: “É un mero parche”

El borrador presupuestario, que se debatió este lunes por primera vez en junta de portavoces, no ha hecho más que incendiar los ánimos de una oposición que acusa al alcalde de gobernar a golpe de improvisación y falta de transparencia. El documento fue aprobado el pasado jueves en la junta de gobierno municipal, sin negociación previa con los grupos, y no fue hasta este lunes cuando Jácome convocó a los portavoces. Desde el PP, la portavoz Ana Méndez denunció la “falta absoluta de información e de diálogo” del gobierno local. Los populares manifestaron su “auténtica sorpresa” por recibir el documento sin aviso previo a finales de la semana pasada y calificaron de “preocupante” que se pretenda tramitar sin ningún intento de consenso en su elaboración. El PP, que recordó ser el grupo de oposición con mayor respaldo vecinal , anunció que presentará enmiendas en el plazo de 10 días habilitado, al considerarlo la única vía para aportar soluciones a unas cuentas “que non foron dialogadas”.

Por su parte, desde el PSOE, la portavoz socialista, Natalia González, tachó el documento de “parche” para desviar el foco y criticó la falta de respeto institucional que supone remitir un expediente de más de 2.000 páginas el pasado viernes para pretender despacharlo en una reunión este lunes. Las socialistas alertaron de dos carencias técnicas gravísimas: la ausencia del preceptivo informe de Intervención y la aplicación de un Plan Económico-Financiero sin contar aún con la liquidación definitiva de 2025. Además, censuraron que el aumento del presupuesto se sustente en trasladar el esfuerzo a los ciudadanos mediante la subida de tasas.

A las críticas se sumó el presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Luis Menor, quien afeó la falta de “rumbo, planificación, rigor e responsabilidae”. Menor reprochó a Jácome que aprobase inicialmente las cuentas en la junta de gobierno del jueves “sen falar nin consensuar con ninguén”. El líder popular calificó la gestión económica municipal de “non ortodoxa” tras la reteneción de fondos por parte de Hacienda a Ourense.