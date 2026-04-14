La oposición responde a la imputación de Jácome por prevaricación: "Máxima gravidade"

La imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito de prevaricación ha provocado una rápida reacción de los grupos de la oposición municipal. Tanto el PP como el PSOE han coincidido en subrayar la gravedad de la situación, aunque con matices en el tono y en las exigencias políticas que plantean.

PP: “Máxima gravidade” y exigencia de explicaciones inmediatas

El Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado explicaciones urgentes al regidor ourensano y le ha instado a asumir responsabilidades políticas “por respeto a la ciudadanía”. La portavoz popular, Ana Méndez, ha calificado la situación como de “máxima gravidade”, si bien ha subrayado que su formación será “prudente e respectuosa co desenvolvemento da causa”.

Desde el PP insisten en que, más allá del recorrido judicial del caso, existe una dimensión política que no puede obviarse. En este sentido, consideran que una imputación por prevaricación en un alcalde puede tener consecuencias relevantes para la estabilidad del gobierno municipal y el funcionamiento del Concello.

Los populares también han puesto el foco en la situación económica de la institución local, que califican de “insostible”, contraponiéndola con las informaciones sobre los ingresos personales del alcalde.

PSOE: petición de dimisión y apelación a la ejemplaridad democrática

Por su parte, el grupo municipal socialista ha adoptado un tono más contundente al reclamar abiertamente que Gonzalo Pérez Jácome no continúe al frente de la Alcaldía tras su imputación. La portavoz socialista, Natalia González, ha señalado que la situación “non é nova” y ha defendido que su partido lleva años advirtiendo de posibles irregularidades en la gestión del regidor.

Desde el PSOE sostienen que el avance judicial hacia la apertura de juicio oral refuerza sus denuncias previas sobre una supuesta confusión entre intereses públicos y privados por parte del alcalde. En este contexto, apelan a la “responsabilidade política” y a la necesidad de preservar la ejemplaridad en las instituciones democráticas.

Las socialistas consideran que Ourense “merece un goberno digno da súa ciudadanía” y entienden que la continuidad de Jácome al frente del Concello es incompatible con esa exigencia. Asimismo, han reclamado celeridad a la justicia para poner fin a lo que describen como una etapa de “deterioro institucional” prolongado en el tiempo.

BNG: "Coincide co que levamos denunciando desde hai anos"

El Bloque Nacionalista Galego, a través de su portavoz municipal, Luis Seara, ha asegurado que “cómpre deixar traballar á xustiza”, ha señalado, al tiempo que subraya que el relato de los hechos recogido en el auto judicial “coincide co que levamos denunciando desde hai anos”.

Seara ha incidido en la relevancia institucional del caso al afectar a la máxima autoridad de la ciudad, por lo que espera que el procedimiento avance “coa máxima dilixencia” para esclarecer cuanto antes los hechos. En este sentido, el BNG pone el acento en la necesidad de que la justicia actúe con rapidez ante una situación que consideran especialmente sensible para la imagen pública del municipio.

Asimismo, el portavoz nacionalista ha lamentado el impacto reputacional que este caso vuelve a tener sobre Ourense, señalando que la ciudad regresa a la actualidad mediática por comportamientos “presuntamente delictivos” de su alcalde, algo que, afirma, “avergonza a moitas e moitos ourensás”.