Jácome, imputado por un delito de prevaricación al no solicitar la compatibilidad del cargo con sus actividades privadas

El magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, plaza 1, imputa al alcalde de Ourense la posible comisión de un delito continuado de prevaricación por no solicitar la compatibilidad entre su condición de regidor municipal con dedicación exclusiva y el desarrollo de actividades profesionales, en especial la dirección de una televisión local.

Por ello, el juez instructor da por concluida la investigación y decreta que se continúe la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos imputados al alcalde fuesen constitutivos del delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Así, ordena dar traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, a fin de que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

En la resolución, el juez matiza que no se cuestiona que el alcalde carezca de la compatibilidad, sino el hecho de que, estando obligado, no la solicitase. Subraya que el artículo 13.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, es “claro y meridiano” al establecer que el reconocimiento de la dedicación exclusiva de un miembro de una corporación requiere declaración formal de compatibilidad por parte del pleno de la entidad local cuando ese miembro desempeñe ocupaciones marginales remuneradas.

“En el presente caso, es evidente que las actividades que desarrolla el señor alcalde fuera del Ayuntamiento de Ourense, en especial la dirección de Auria TV, le suponen ingresos de cierta entidad”, señala el magistrado en el auto, en el que recalca que es “evidente” la obligación del alcalde de solicitar la compatibilidad, por lo que concluye que su decisión de no instarla “solo obedece a su interés particular”.

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense asegura que no es conforme a la ley que el investigado “realice una interpretación individualizada y totalmente favorable a sus intereses, afirmando que no tiene obligación de presentar la solicitud de compatibilidad”.

Por ello, incide en que debía haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Ourense la cuestión para que se valorase si se le reconocía o no. Añade que al pleno le corresponde “valorar si esa explotación puede incluirse dentro del concepto de administración del patrimonio privado o familiar” y, en caso de discrepancia, afirma que “deberían ser los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa los que decidiesen”.

El juez concluye que la postura del regidor municipal al no solicitar la compatibilidad, conforme a la normativa indicada, es “totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal o jurisprudencial, con independencia de que se le reconozca o no”.

Asimismo, añade que se “desentendió por completo” del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Ourense del 3 de diciembre de 2021, en el que se instaba al alcalde a renunciar a su sueldo municipal por ser “claramente incompatible”, así como del contenido del decreto de la Fiscalía de Ourense del 13 de mayo de 2024, en el que se le advirtió de la “situación irregular” en la que se encontraba. El magistrado asegura que el único respaldo del alcalde es un informe jurídico-económico “que carece del más mínimo rigor y, por tanto, no ampara su conducta”.

El auto también señala que el regidor era “consciente de la injusticia que podía generar esa situación y del grave daño causado a las arcas municipales al percibir una cantidad en concepto de salario a la que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad”.

En ese sentido, destaca que es perfectamente posible que durante un período aproximado de 7 años el alcalde haya estado cobrando fondos públicos a los que no tendría derecho en caso de que el pleno no le hubiera concedido la compatibilidad, cuestión sobre la que no pudo pronunciarse por el comportamiento obstruccionista del alcalde al no solicitarla.