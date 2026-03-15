¿Sabe usted que aunque la ORA ya es historia en la ciudad hay quien todavía sigue pensando que tiene que pagar?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la confusión de algunos ourensanos con la zona ORA ya extinta
¿Sabe usted que aunque la ORA ya es historia en la ciudad hay quien todavía sigue pensando que tiene que pagar? ¿Que no es para menos ya que no hay ninguna señal que indique el fin de la zona azul? ¿Que todavía hay líneas que siguen pintadas por la ciudad y los dispositivos de pago siguen en pie? ¿Que genera confusión? ¿Y que hay quien intenta pagar sin éxito?
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