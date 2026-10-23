Ordenan derribar el edificio en mal estado de la calle Doctor Fleming

La Junta de Gobierno del Concello acordó este jueves declarar en situación de ruina técnica el edificio situado en el número 22 de la calle Doctor Fleming. La decisión del gobierno municipal se apoya en los informes técnicos elaborados del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Ourense, junto con los del aparejador municipal.

Según se detalla en el acuerdo, los propietarios del inmueble disponen de un plazo máximo de tres meses para solicitar la correspondiente licencia municipal de demolición. Una vez finalizados los trabajos, la propiedad deberá aportar al expediente el certificado de fin de obra.

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El Concello advirtió que el incumplimiento de esta orden puede ser considerado una infracción urbanística. Al tratarse de una orden ejecutiva desde el momento de su expedición, de persistir el incumplimiento tras el plazo voluntario, la Administración municipal podrá recurrir a la ejecución subsidiaria de las obras e imponer multas de entre 1.000 y 10.000 euros.