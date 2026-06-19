El Ourense Film Festival homenajea el trabajo detrás de cámaras en su cartel

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El Ourense Film Festival (OUFF) presentó este jueves el cartel oficial de su 31ª edición, ilustrado por Xulia Vicente. La obra es un homenaje explícito a todas las profesiones vinculadas al cine, especialmente a aquellas que trabajan detrás de las cámaras, y al espíritu lúdico que impulsa a los artistas a desarrollar su trabajo. “Quería que transmitise a idea do gozo que se sinte durante o proceso artístico. Foi coma lembrarme a min mesma o motivo polo que empecei a debuxar”, explicó la ilustradora gallega, que valoró “la libertad” que tuvo en el diseño.
Luis Menor, presidente de la Diputación, quiso destacar que esta apuesta tan distinta para el cartel del OUFF va unida a nuestro objetivo de seguir ampliando el público del festival. Como el año pasado, el cartel cuenta también con una versión animada (hecha por Soraya Picouto y Sebastián Mato), para que pueda estar presente en todos los formatos audiovisuales, teniendo mucho más protagonismo.
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