El OUFF llevó el cine al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar

El OUFF se extendió esste viernes hasta el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar para la proyección de “La Silla”. La actividad forma parte de la programación del OUFF Social, una línea del festival que busca acercar el cine a diferentes colectivos y espacios del entorno.

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Hasta el centro se desplazaron los directores del festival, Óscar Doviso y Marcos Vázquez, acompañados en esta ocasión por Ángel de la Cruz, director de la película “La silla”, y por la actriz Estíbaliz Veiga, que participaron en el encuentro con las personas internas tras la proyección. La película está protagonizada por Jaime Lorente, que este sábado a las 20,00 horas, en el Auditorio, recibe el Premio Ópera Prima por su película “El mal hijo”.