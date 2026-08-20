La quinta edición del Our Fest aunará bandas históricas con un potente presente musical

El Our Fest ha dado forma a uno de los carteles más sólidos de su trayectoria para su quinta edición. The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto actuarán el próximo 19 de septiembre en Expourense, en una jornada que conectará más de cuatro décadas de rock alternativo y que combina nombres históricos con algunas de las propuestas más agitadas y prometedoras de la música del presente.

El principal reclamo es The Jesus and Mary Chain, una de las bandas fundamentales para entender el rock británico desde los años ochenta. Los hermanos Jim y William Reid convirtieron en seña de identidad la mezcla entre melodías de pop clásico, distorsión y feedback, una fórmula que cristalizó en “Psychocandy” en 1985 y dejó canciones como “Just Like Honey” o “Never Understand”.

Cuatro décadas después, el grupo continúa activo y mantiene fechas internacionales durante 2026, prolongando una trayectoria cuya influencia se extiende al noise pop y al shoegaze.

El cartel gana todavía más peso histórico con The Dream Syndicate. La banda liderada por Steve Wynn fue una de las referencias del Paisley Underground de Los Ángeles y convirtió “The Days of Wine and Roses”, publicado en el año 1982, en una obra clave de la música independiente estadounidense.

Su segunda etapa no se ha limitado a la nostalgia. desde su reunión hace ya más de quince años han seguido publicando discos y continúan girando por todo el mundo.

Además, el evento no vivirá únicamente del pasado. Fat Dog representa probablemente la apuesta más explosiva del programa. El grupo londinense mezcla electro-punk, rock, techno y energía de rave en unos directos que le permitieron crecer con rapidez incluso antes de publicar su debut, “WOOF.”. Su presencia aporta precisamente uno de los mayores atractivos de esta edición: poder ver en Ourense una banda joven en pleno crecimiento internacional, actualmente inmersa en una agenda europea.

Por otro lado, The Mystery Lights llevarán a Expourense la vertiente más cruda del garaje punk y la psicodelia neoyorquina, mientras que Triángulo de Amor Bizarro pondrá el acento gallego. Los de Boiro llegan con más de veinte años de trayectoria y una nueva etapa como trío abierta con “Mi Catedral”, su séptimo álbum. Germán Salto completa una programación deliberadamente variada con pop orquestal, power pop y tradición americana.

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El festival mantendrá su fórmula de una sola jornada y recinto cubierto. La edición anterior reunió a 3.000 personas y coincidió con una ocupación hotelera próxima al 90% en la ciudad. Las entradas cuestan 40 euros más gastos de gestión y ya están disponibles para su compra.