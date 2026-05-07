El Ouren Sound Fest contará con buses desde Ourense

El Ouren Sound Fest ha desvelado toda la información práctica para su edición de 2026. El festival, que se celebrará del 22 al 24 de mayo entre San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar, publicó tanto sus horarios como el servicio de lanzaderas y las medidas de accesibilidad previstas para el recinto.

La programación arrancará el viernes 22 de mayo en el campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de San Cibrao. La programación empezará a las 18,30 horas, mientras que el cierre de la jornada correrá a cargo de Fontán, que actuará hasta las 03,20 horas. Ese día también pasarán por el escenario Alcalá Norte (19,00), Love of Lesbian (20,50), Iván Ferreiro (23,00) y Carlos Ares (01,00).

El sábado 23, Abril inaugurará los conciertos a las 18,10 horas y la última sesión será la de Markitos DJ, que finalizará a las 03,30 horas. En esa segunda jornada actuarán Duncan Dhu (18,50), Marlon (20,10), La M.O.D.A. (21,50), Siloé (23,50) y Niña Polaca (01,50) entre otros artistas. El cierre del festival llegará el domingo 24 en la plaza de Pereiro de Aguiar, donde Tarabela ofrecerá una actuación matinal entre las 12,00 y las 13,00 horas.

El festival también habilitará un sistema de autobuses lanzadera entre el parque de San Lázaro y el recinto. El viernes habrá servicios de ida desde las 17,00 hasta las 22,00 horas y regresos entre las 00,30 y las 03,30. El sábado las salidas comenzarán a las 18,00 y las vueltas se prolongarán hasta las 04,00 horas. El precio del trayecto será de tres euros.

Además, la organización reforzará las medidas de accesibilidad con acceso preferente para personas con movilidad reducida, plataformas elevadas frente al escenario principal, plazas de aparcamiento reservadas y baños adaptados