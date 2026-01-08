La ourensana Isabel Bugallo, desde Houston: “La gente comienza a asustarse cuando se encuentra con el otro en la realidad”

Isabel Bugallo es una escritora y periodista (Ourense, 1963) residente en Houston, Estados Unidos. Recientemente ha publicado su primera novela, “25 de abril”, con una cálida acogida del público lector.

Pregunta.¿Cuál es el argumento de su novela?

Respuesta.Se trata de Ela, una mujer que decide desconectarse, pasarse un tiempo sin interacciones, especialmente con hombres, después de haber tenido una última experiencia un poco “traumática”. Pero, animado por las amigas, decide descargar una aplicación de citas, y es ahí cuando ocurre lo inesperado, cuando conoce a un hombre con quien va a tener una interacción particular.

P.¿En qué medida su novela se relaciona con nuestros días?

R.Es una historia muy vinculada con cómo funciona la realidad social a día de hoy en Estados Unidos. Aquí la gente socializa en base a las aplicaciones de citas, que son, digamos, un paliativo contra la soledad, porque es muy difícil conocer a una persona en la vida real, los ámbitos de interacción son mayormente el trabajo, donde hay una regla no escrita de que en este ámbito no se desarrollan relaciones de tipo íntimo. No como nosotros en España, tomando un café o un vino por la calle, nada de eso, esta una sociedad donde todo ocurre de una forma completamente distinta.

P.¿Alguna influencia literaria en particular para la escritura de su novela?

R.Sin duda, "Mendacity", del autor norteamericano Bryan Clark, una novela realmente cautivadora y excelentemente escrita, con una combinación apasionante entre el misterio y la acción.

P.¿Qué problemas del mundo contemporáneo te ha abordado en este primer libro?

R.Fundamentalmente el problema de la comunicación, y de cómo los usos que le damos a la tecnología (que en sí no es buena ni mala) han deteriorado nuestras habilidades sociales y la capacidad de mostrar a los demás quiénes somos realmente. La gente empieza a asustarse cuando se encuentra con el otro en la realidad, y lo que está diseñado para acercarnos, termina distanciándonos; esa es una de mis grandes preocupaciones que intento transmitir en esta novela.

P.Usted se involucró participando en la realidad narrativa que pretendía recrear…

R.Sí, para poder escribirme creé un perfil en una “app de dating”, e igualmente fui a dos templos bautistas para experimentar de otra forma lo que es la religiosidad, porque eso es una parte también de los personajes, más bien de la protagonista. En esos espacios, tanto virtuales como reales, observa gente de todo tipo, gente que busca una vida paralela dentro de la aplicación de citas y, sobre todo, esas personas que prefieren estar ahí, sintiendo que forman parte de la vida de alguien.

P.¿Para qué le ha servido en lo personal “25 de abril”?

R.Para explorar muchos planos de la realidad, para llegar al fondo de la contradicción que se observa en la práctica religiosa en mucha gente aquí, que en los templos se muestran devotos, pero a la hora de tratar al prójimo, sobre toda gente de piel morena, se observa el menosprecio, cuando menos, la indiferencia. Para mí ha sido una forma de adentrarme en el conocimiento del alma humana.