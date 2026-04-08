¿Sabe usted que el ourensano Adolfo Domínguez "desfiló" por el Museo Reina Sofía?

QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que las termas de Ourense no se aclaran?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la vida de Adolfo Domínguez desfiló este martes en forma de documental por el Museo Reina Sofía? ¿Que el empresario y diseñador ourensano fue observado allí a través de la inteligente y conmovida mirada que su hija (y presidenta ejecutiva de AD) Adriana logra plasmar en el “Eco de otras voces? ¿Que merece la pena acercarse a este plástico acercamiento audiovisual y paternofilial? Mucho.
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