El ourensano Adolfo Domínguez recibe el premio de honor de la Academia de la Moda

El diseñador ourensano Adolfo Domínguez fue galardonado en la noche del pasado martes con el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española (Acme), máximo reconocimiento de la institución. La entrega se celebró en el Teatro Príncipe Pío de Madrid durante una gala organizada por la Fundación Academia de la Moda Española (Fame) y RTVE, reuniendo a grandes figuras del sector para homenajear una trayectoria que supera ya las cinco décadas.

Asimismo, este galardón supone el máximo reconocimiento otorgado por la institución a una trayectoria que ha contribuido de forma extraordinaria al desarrollo, prestigio y proyección de la moda española, según el acta del patronato de la Fundación Academia de la Moda Española.

Adolfo Domínguez durante la gala en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española. | José Oliva

Al recoger el galardón de manos de Juan Duyos, presidente del patronato de Fame, Domínguez ofreció un emotivo discurso. “Una prenda, pese lo que pese, debe caer en el punto exacto del hombro para que, en vez de pesar y agobiar, nos abrace... al comprobarlo ante el espejo, si no hacemos el gesto de abrazarnos... no lo hemos conseguido”, explicó el modisto. Además, vinculó el valor del diseño a la “magia” necesaria para “hacer a la gente guapa, porque todos queremos que nos quieran”. También reivindicó el papel del sector corporativo: “Hacer empresa; sin empresa no hay nada; sin economía, no se construye nada”, afirmó ante el auditorio.

Juan Duyos y Adolfo Domínguez durante la gala en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española. | José Oliva

Este importante galardón coincide con el 50 aniversario de la firma como marca de autor. Durante este periodo, Domínguez revolucionó la forma de entender el vestir, situando la comodidad, la naturalidad y la calidad de los materiales en el centro de la conversación. Su célebre lema “La arruga es bella” marcó un cambio de paradigma en la moda nacional.

A lo largo de su carrera, ha cosechado distinciones como la Aguja de Oro (1997) o el Premio Nacional de Diseño de Moda (2019). Actualmente, el creador ejerce como consejero y principal accionista de la empresa, pionera en sostenibilidad y primera en cotizar en Bolsa. Bajo la dirección de su presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez, la compañía se ha modernizado notablemente, con 379 puntos de venta en 54 países y una facturación de 139 millones de euros en su último ejercicio.