El ourensano Daniel Fernández, nuevo presidente del IGC: “El despliegue actual de cuarteles en la provincia está obsoleto"

Daniel Fernández Arnaiz (Ourense, 1983) accedió a la Guardia Civil en 2008. Su primer destino fue en la aduana de La Seu d’Urgell, que divide España y Andorra. Allí estuvo dos años y después se mudó a la Jefatura de Información, donde permanece hasta hoy. Desde sus inicios, siempre estuvo muy comprometido con el Cuerpo y creía que había que mejorar varios aspectos. Por ello, ingresó en la asociación Independientes de la Guardia Civil, siendo nombrado esta semana presidente de la misma en la asamblea celebrada en Ourense.

Pregunta. ¿Cuáles son los retos principales que tienen por delante?

Respuesta. Los retos principales son que se nos reconozca como profesión de riesgo, que paradójicamente, a pesar de poner muchos muertos encima de la mesa a lo largo de la historia y de estar expuestos a peligros constantes durante nuestro ejercicio profesional de cada día, no estamos reconocidos como tal. Nos llama la atención que haya otros sectores, otros campos laborales, en los que sí que tienen reconocido este derecho y, sin embargo, nosotros todavía no lo seamos. Es más, existe un segundo agravio y es que hay otros cuerpos policiales que realizan los mismos servicios que nosotros, como son las policías autonómicas y algunas policías locales, que ellos sí que tienen reconocido esa profesión de riesgo. Lo que pedimos es mismo trabajo, mismos derechos y mismos reconocimientos.

P. ¿Y en el tema de personal?

R. Actualmente la Guardia Civil tiene una falta importante de plantilla, lo que redunda en una peor seguridad ciudadana. La plantilla actual de la Guardia Civil ronda los 81.000 agentes y nosotros estimamos que para cubrir las necesidades reales que tenemos habría que aumentar esa plantilla en 15.000 guardias civiles.

P. ¿Se necesitan más medios materiales?

R. Es necesario disponer de medios, sobre todo de medios de autoprotección como pueden ser chalecos antibalas para todos los agentes, la dotación de las pistolas eléctricas incapacitantes, conocidas como táser, las cuales minimizan el riesgo del uso del arma de fuego, sobre todo en actuaciones complicadas.

P. ¿Qué radiografía hacen de los problemas en la provincia de Ourense?

R. Ourense no se escapa a la realidad nacional. Todos sabemos que es una provincia en la cual hay muchas aldeas que distan mucho unas de las otras, con carreteras de difícil acceso en muchas ocasiones. Eso hace que sea necesario más plantilla y más vehículos para poder atender esas alertas. Pongo el ejemplo de siempre, si hay una patrulla o dos patrullas en la provincia en un momento determinado y resulta que hay un robo en Allariz, pero resulta que esa patrulla está en otro pueblo a media hora, pues lógicamente el tiempo de reacción va a ser un tiempo muy elevado. A nosotros lo que nos gustaría es poder atender esa urgencia de ese ciudadano de forma inmediata. De la otra forma, si saben que durante un día entero no pasa ninguna patrulla porque no hay, entonces sí que van a robar con total impunidad.

P. ¿Sería perjudicial cerrar cuarteles?

R. Es un tema delicado. Entendemos que la Guardia Civil como entidad tiene que decidir qué modelo policial quiere. Actualmente el despliegue de cuarteles que hay está obsoleto. Es un despliegue que a lo mejor hace 80 años tenía sentido porque había una realidad distinta a la que tenemos hoy en día. La sociedad, la delincuencia, las carreteras y las infraestructuras han evolucionado. Entonces a día de hoy quizás sería bueno poder disponer de núcleos operativos, que son grandes cuarteles en una zona, bien dotados de plantillas y de agentes, y que puedan mejorar el servicio que se da a varias localidades. Consideramos que la creación de núcleos operativos podría mejorar el servicio que se da al ciudadano.

P. ¿Por qué mejorarían el servicio?

R. Porque de nada te sirve, como pasa hoy en día, tener un cuartel que no puedes atender o que solo puedes abrir tres horas al día. Es ineficaz, es un servicio policial ineficiente. Te está comiendo muchos recursos y al final no tienen capacidad suficiente para poder prestar un servicio de calidad.