Lo que empezó como una manera de ahorrarse papeleo acabó convirtiéndose en un proyecto abierto a otros propietarios. Martín Iglesias, ingeniero electrónico ourensano de 36 años, creó HazloLegal, una aplicación digital para gestionar los contratos y trámites del alquiler por habitaciones, a raíz de las dificultades que encontraba con su propio piso compartido en la ciudad.

“Era un engorro andar con tantos papeles”, recuerda. Para solucionarlo, diseñó una herramienta con ayuda de inteligencia artificial y la probó con sus propios inquilinos. Al comprobar que funcionaba, decidió ponerla a disposición de otros caseros. La aplicación, lanzada en octubre, permite preparar contratos, enviarlos al inquilino para firmarlos desde el móvil y conservar la documentación en un mismo lugar. También avisa de los vencimientos, muestra qué habitaciones están ocupadas y reúne los gastos e ingresos de la vivienda. La reciente reforma del alquiler de habitaciones llevó a Iglesias a incorporar modelos contractuales adaptados a los cambios legislativos. HazloLegal también identifica si un inmueble se encuentra en una zona tensionada y permite almacenar certificados energéticos y controlar su caducidad. Para las dudas jurídicas, el propio creador recomienda acudir a un especialista.

El proyecto todavía está dando sus primeros pasos. Por ahora lo utilizan principalmente personas de su entorno y su objetivo es recoger opiniones, corregir fallos y comprobar si resulta útil para otros propietarios. “La única aspiración que tengo es que el mercado la valide”, explica. La posibilidad de cobrar por el servicio queda para más adelante.