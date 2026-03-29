Los ourensanos apuraron este sábado la compra de sus ramos y palmas

Las calles de Ourense vivieron este sábado el tradicional ajetreo previo al inicio de la Semana Santa. Como dicta la costumbre, los ourensanos, especialmente madrinas y padrinos, acudieron fieles a su cita con las floristerías y otros puestos habilitados para adquirir las palmas y los ramos de olivo para sus ahijados.

El entorno de la Praza de Abastos y los comercios del centro de la ciudad respiraron un inconfundible ambiente festivo durante toda la jornada de este sábado, acompañada por el buen tiempo que permitirá lucir sin preocupación todos los ramos ante la tradicional Borriquita.

Una ourensana compra su ramo de olivo. | Xesús Fariñas

Las palmas rizadas y trenzadas con esmero, adornadas con lazos de colores, rosarios e incluso chucherías para los más pequeños, volvieron a ser el reclamo principal de las familias. Junto a ellas, no faltaron los clásicos y austeros ramos de laurel y olivo, la alternativa más económica y profundamente arraigada.

Hoy, a partir de las 11:30 horas, está prevista la multitudinaria bendición de Ramos en el Parque de San Lázaro, con la posterior procesión de los fieles hasta la Catedral de San Martiño. Allí, a las 12,00 horas, tendrá lugar la solemne misa del Domingo de Ramos, oficiada por el obispo Leonardo Lemos.

Aunque se prevé una ligera bajada de las temperaturas, que ya se empezó a notar a última hora de este sábado, el tiempo permitirá disfrutar plenamente de este día que abre paso a la semana de mayor devoción, procesiones y tradición en la ciudad. A partir del lunes, y a medida que se acercan las jornadas centrales de la Pascua, los termómetros irán en ascenso, con máximas de 22-23 grados, llegando a sobrepasar los 25 a partir del Jueves Santo.