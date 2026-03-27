Galería | El via crucis del Cristo de los Desamparados, en fotos

La primera procesión de la Semana Santa ourensana recorrió las calles de la ciudad durante el via crucis del Viernes de Dolores, que encabezó la talla del siglo XII.

Un año ha tenido que esperar el Cristo de los Desamparados para poder reencontrarse con las calles de Ourense. La Semana Santa de 2025 iba a ser la primera en la que la talla del siglo XII encabezase el via crucis del Viernes de Dolores, cuya celebración había trasladado el obispo, Leonardo Lemos, desde la carretera del seminario hasta el Casco Vello de la ciudad. Un encuentro que el pasado año impidió la lluvia.

Como preparación a las procesiones de los días grandes, la comitiva, encabezada por monseñor Lemos y sus nuevos deanes catedralicios, abandonó la catedral para hacer catorce paradas en las calles de Ourense, rememorando la detención y pasión de Jesús de Nazaret hasta su crucifixión y entierro.

Esta jornada del Viernes de Dolores es una pequeña desconocida en las celebraciones pascuales, pero lentamente ha ido ganando seguidores, que ayer se reunieron en torno a la figura del crucificado, principal figura venerada en la catedral hasta la llegada del Santo Cristo, en un momento solemne previo a la exaltación, más alegre, del Domingo de Ramos.

Paso a la Borriquilla

Será este domingo, a partir de las 11:30 horas, cuando se haga desde el Parque San Lázaro la solemne bendición de los ramos antes de la procesión de La Borriquilla.