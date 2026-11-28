Los ourensanos tratan de atraer el Gordo con décimos que tengan un significado detrás. “Ahora se buscan más números por alguna fecha o referencia especial que por las terminaciones de toda la vida”, explica Jorge Anta, de Lotería Anta. Entre las peticiones más habituales en las administraciones de la ciudad figuran la terminación 26, por el año en curso, y fechas señaladas como nacimientos, bodas o rupturas. “Más de uno ha venido buscando su fecha de divorcio para ver si así atraía algún premio”, apunta Luis Carballeda, de “La Suerte de Ervedelo”.

Más allá de eso, hay quien prueba suerte en matrículas de coche o números personales. “Es muy típico que los policías te pidan el número que coincide con el de su placa, porque tienen justo cinco dígitos”, cuenta Anta, que desvela que las modas también marcan las ventas: “Ha venido algún padre con su hijo y nos ha pedido un décimo terminado en 67 por el ‘six-seven’”. A ello se suman las catástrofes, cuya demanda es “tan brutal que en dos días se termina” y días especiales como el de la final del Mundial.

Con todo, los clásicos también resisten. El 7 “suele ser la terminación que se agota, da igual el número”, seguido del 5 y el 13, el fetiche de la “mala-buena suerte”. Aunque, como recuerda Jose Lema, del Kiosko D’ Pepe, “si está de tocar, toca igual” y no hay números feos: “Una vez repartí un cuarto premio con el 77768 y una clienta lo había rechazado por tener tres sietes seguidos”.