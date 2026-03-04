¿Sabe usted que en Ourense los autobuses siguen sin funcionar como prometieron?

¿Sabe usted que en el Concello de Ourense el tiempo es relativo? ¿Que mientras el ínclito presume de vivir en el futuro, los autobuses de la city parecen sacados de una película de época? ¿Que el 1 de marzo era la fecha sagrada en que funcionaría la nueva concesión? ¿Que siguen dando vueltas en el tiovivo de las mesas de contratación sin adjudicar el servicio? ¿Que tampoco entró en vigor la prometida línea circular? ¿Que mucho lirili y poco lerele?