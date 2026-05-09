Ourense batirá el récord: 20 años en conseguir su estación

El próximo martes, 12 de mayo se cumplirán quince años de la licitación del proyecto básico y de construcción de la intermodal de Ourense. Siete meses más tarde, el 12 de diciembre, era adjudicado a un equipo liderado por Norman Foster. Para cuando se concluya en la próxima década, la estación ourensana habrá cosechado el récord de haber sido la obra de más lenta tramitación y ejecución de toda la línea de alta velocidad, más de veinte años.

La primera ciudad gallega a la que llegó el AVE será la última en tener una estación de alta velocidad. En todas las ciudades se han producido retrasos en la construcción de sus respectivas intermodales, pero ninguna de ellas se aproxima a tan nefasto récord.

El proyecto inicial de Norman Foster nunca pasó del papel. Diez días después de la adjudicación tomaba posesión como ministra de Fomento Ana Pastor y el PP había manifestado su desacuerdo por haberse decidido dicha adjudicación en pleno traspaso de poderes del gobierno de Zapatero al de Rajoy. Pero no fueron las desavenencias políticas las causantes de su demora, sino las económicas. El proyecto, por imperativo del pliego, debía dar como resultado una estación con un coste que no superase los 67,3 millones de euros de presupuesto de ejecución y según el PP, su materialización se iba a ir a más de doscientos millones. En 2016, llegan los recortes para dejarlo en 100 millones, aprovechando parte del actual edificio y manteniendo la mayoría de una extensa playa de vías que ya carece de sentido en una estación sin movimiento de mercancías. Se hizo la rebaja pero no la tramitación para que la estación se materializase antes de que llegase el primer AVE, que por entonces se aseguraba que iba a ser en 2018. Durmió el sueño de los justos, mientras se iba parcheando con elementos que se fueron construyendo antes de que saliese a licitación pública. La adaptación de las vías y andenes para recibir los trenes de alta velocidad, el estacionamiento subterráneo y la terminal de autobuses. Ourense se convertía así en una intermodal sin estación de alta velocidad. El regreso de los socialistas al gobierno central y al control de Fomento no modificó el estado letárgico de una obra que, de vez en cuando, era anunciada como de licitación inminente. Pero esa inminencia no llegó hasta octubre de 2023 cuando por fin es licitada y adjudicada en febrero de 2024, comenzando las obras tres meses después, a un ritmo muy parsimonioso. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis años y un mes, aunque si nos atenemos a la costumbre de toda obra ferroviaria se verá ampliamente superado por la realidad.

El AVE que llegó bajo la marquesina de un andén a una vía muerta

La estación de Ourense nunca fue una prioridad para ninguno de los dos grandes partidos. Lo acreditan las trayectorias de los ministros de uno y otro que tuvieron desde Fomento la potestad de tramitar una obra que sin embargo fueron aparcando mientras le daban luz verde al resto de las estaciones gallegas. Y lo seguiremos viendo en la evolución de unas obras que, seguramente avanzarán lentamente para estirar unos presupuestos que nunca tuvieron en esta ciudad su principal destino. El AVE llegó a Ourense el 21 de diciembre de 2021 a una vía muerta, bajo una marquesina que ni siquiera cubría todo lo largo del tren. La precariedad ferroviaria de Ourense es la imagen que reciben los viajeros al bajarse del tren. Una sala de espera cutre, una zona de taxis sin marquesina, un parking insuficiente… en una ciudad que sigue sin tener estación.