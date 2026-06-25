¿Sabe usted que Ourense tiene una biblioteca que triunfa hasta en otros concellos?

¿Sabe usted que disque la Biblioteca Nós tiene club de fans entre quienes buscan un espacio top acondicionado para el estudio? ¿Que algunos van incluso desde otros concellos limítrofes? ¿Que entre los mismos se preguntan por qué el horario veraniego -a partir del 1 de julio- se reduce a las horas matutinas cuando la city está tan falta de lugares silenciosos y fresquitos para estudiar o simplemente leer?