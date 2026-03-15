Ourense busca soluciones para sanar el suelo europeo

INBESTSOIL

El Campus Auga de Ourense lidera InBestSoil, un potente proyecto en el que participan 11 países y 19 socios para mejorar la salud del suelo europeo, frenar su degradación y trabajarlo de modo más sostenible y rentable

Investigadores ourensanos implicados en el proyecto InBestSoil.
Investigadores ourensanos implicados en el proyecto InBestSoil.

El proyecto InBestSoil, liderado por la Universidad de Vigo y coordinado actualmente desde el Campus de Ourense por el investigador Andrés Rodríguez Seijo, comenzó en enero de 2023. Su objetivo es crear un marco para invertir en la conservación y restauración de la salud del suelo. Y el método para lograrlo consiste en desarrollar un sistema de valorización económica de los servicios ecosistémicos que proporciona un suelo sano y su incorporación a los modelos de negocio.

Esto permite a las organizaciones públicas y privadas diseñar estrategias en colaboración con las partes interesadas locales, y trabajar colectivamente para aplicar políticas comunitarias, proporcionando datos, pruebas, herramientas y modelos que les permitan evaluar de qué forma las inversiones en la salud del suelo pueden contribuir a la transición hacia una resistencia duradera y a largo plazo del suelo.

El análisis de las diferentes regiones y técnicas dentro del proyecto, con la implicación de todos los grupos de interés, facilitará el escalado de resultados y su internacionalización, facilitando las inversiones en la salud del suelo para empresas, administraciones públicas y grupos inversores de todo el mundo.

El 60% del suelo del continente está enfermo

Entre el 60 y el 70 % de los suelos europeos están grave o moderadamente degradados por compactación, contaminación, erosión y pérdida de materia orgánica. Según la CE, la degradación del suelo cuesta más de 50.000M de euros al año solo en la UE, y el costo global entre 5 y 8 billones por año. El suelo es un vínculo crítico entre los problemas ambientales globales como el cambio climático, la gestión del agua y la pérdida de biodiversidad. También es un recurso no renovable esencial para la agricultura, al ser la base para producir alimentos y otros recursos necesarios para la economía circular.

Agricultores, científicos y técnicos hacen equipo

Mapa con los países donde se localizan los casos de estudio.
Mapa con los países donde se localizan los casos de estudio.

El equipo del proyecto es multinacional y cuenta con diversos expertos en agricultura, investigación y comunicación. La UVigo es responsable de dirigir y organizar la estructura de gestión y los procedimientos para una administración y una coordinación técnica eficaces. Los otros coordinadores del trabajo son:

Zabala Innovation Consulting, España. Universidad Politécnica de Cartagena. FiBL - Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica, Suiza. Universidad de Wageningen, Países Bajos. Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático, Italia.Junio Comunicaciones, Rumanía.

• Los otros socios son Inxenia Desarrollos Tecnológicos – España. Centro de Valorización Ambiental del Norte – España. Fundación Global Nature – España. Universidad de Zagreb – Croacia. Universidad Mykolas Romeris – Lituania. Instituto Estatal Letón de Investigación Forestal “Silava – Letonia. Ekoboerderij de Lingehof - Países Bajos. Agris Cerdeña – Italia. LGI Innovación sostenible – Francia. Udea BV – Holanda. Actyva Sociedad Cooperativa- España. Universidad de Exeter – Reino Unido.

Datos

Se desarrolla en un total de 9 áreas de estudio en 4 regiones biogeográficas de Europa (boreal, continental, atlántica, mediterránea), y diferentes usos del suelo (agrícola, forestal, urbano, minero), como modelos de co-creación y co-diseño (enfoque multi-actor, investigación e innovación responsable).

Medios

En el proyecto participan 19 socios de 11 países europeos: España, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Lituania, Letonia, Croacia y Rumanía, en los que se están desarrollando siete casos de estudio y dos laboratorios vivos.

Recursos

Este proyecto tiene una duración de 48 meses cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros y está financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa. En él participan 19 socios de 10 países con perfiles muy diversos: universidades, pequeñas y medianas empresas, consultorías, agricultores, ONG y otras entidades. Todos implicados en dar valor económico a los diferentes servicios que proporciona un suelo sano.

Plazos

A menos de un año de finalizar el proyecto (diciembre 2026), el equipo se encuentra en la última fase. En los próximos meses empezarán a salir los resultados. Las expectativas están centradas en los nuevos modelos de negocio que puedan surgir una vez integrada toda la información recabada y los estudios hechos, para ver si pueden ser replicados en otras zonas. El conocimiento adquirido también proporcionará medidas para la nueva legislación sobre explotación sostenible del suelo a nivel europeo.

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