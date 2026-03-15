Ourense busca soluciones para sanar el suelo europeo

El proyecto InBestSoil, liderado por la Universidad de Vigo y coordinado actualmente desde el Campus de Ourense por el investigador Andrés Rodríguez Seijo, comenzó en enero de 2023. Su objetivo es crear un marco para invertir en la conservación y restauración de la salud del suelo. Y el método para lograrlo consiste en desarrollar un sistema de valorización económica de los servicios ecosistémicos que proporciona un suelo sano y su incorporación a los modelos de negocio.

Esto permite a las organizaciones públicas y privadas diseñar estrategias en colaboración con las partes interesadas locales, y trabajar colectivamente para aplicar políticas comunitarias, proporcionando datos, pruebas, herramientas y modelos que les permitan evaluar de qué forma las inversiones en la salud del suelo pueden contribuir a la transición hacia una resistencia duradera y a largo plazo del suelo.

El análisis de las diferentes regiones y técnicas dentro del proyecto, con la implicación de todos los grupos de interés, facilitará el escalado de resultados y su internacionalización, facilitando las inversiones en la salud del suelo para empresas, administraciones públicas y grupos inversores de todo el mundo.

El 60% del suelo del continente está enfermo

Entre el 60 y el 70 % de los suelos europeos están grave o moderadamente degradados por compactación, contaminación, erosión y pérdida de materia orgánica. Según la CE, la degradación del suelo cuesta más de 50.000M de euros al año solo en la UE, y el costo global entre 5 y 8 billones por año. El suelo es un vínculo crítico entre los problemas ambientales globales como el cambio climático, la gestión del agua y la pérdida de biodiversidad. También es un recurso no renovable esencial para la agricultura, al ser la base para producir alimentos y otros recursos necesarios para la economía circular.

Agricultores, científicos y técnicos hacen equipo

Mapa con los países donde se localizan los casos de estudio.

El equipo del proyecto es multinacional y cuenta con diversos expertos en agricultura, investigación y comunicación. La UVigo es responsable de dirigir y organizar la estructura de gestión y los procedimientos para una administración y una coordinación técnica eficaces. Los otros coordinadores del trabajo son:

• Zabala Innovation Consulting, España. Universidad Politécnica de Cartagena. FiBL - Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica, Suiza. Universidad de Wageningen, Países Bajos. Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático, Italia.Junio Comunicaciones, Rumanía.

• Los otros socios son Inxenia Desarrollos Tecnológicos – España. Centro de Valorización Ambiental del Norte – España. Fundación Global Nature – España. Universidad de Zagreb – Croacia. Universidad Mykolas Romeris – Lituania. Instituto Estatal Letón de Investigación Forestal “Silava – Letonia. Ekoboerderij de Lingehof - Países Bajos. Agris Cerdeña – Italia. LGI Innovación sostenible – Francia. Udea BV – Holanda. Actyva Sociedad Cooperativa- España. Universidad de Exeter – Reino Unido.

Datos

Se desarrolla en un total de 9 áreas de estudio en 4 regiones biogeográficas de Europa (boreal, continental, atlántica, mediterránea), y diferentes usos del suelo (agrícola, forestal, urbano, minero), como modelos de co-creación y co-diseño (enfoque multi-actor, investigación e innovación responsable).

Medios

En el proyecto participan 19 socios de 11 países europeos: España, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Lituania, Letonia, Croacia y Rumanía, en los que se están desarrollando siete casos de estudio y dos laboratorios vivos.

Recursos

Este proyecto tiene una duración de 48 meses cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros y está financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa. En él participan 19 socios de 10 países con perfiles muy diversos: universidades, pequeñas y medianas empresas, consultorías, agricultores, ONG y otras entidades. Todos implicados en dar valor económico a los diferentes servicios que proporciona un suelo sano.

Plazos

A menos de un año de finalizar el proyecto (diciembre 2026), el equipo se encuentra en la última fase. En los próximos meses empezarán a salir los resultados. Las expectativas están centradas en los nuevos modelos de negocio que puedan surgir una vez integrada toda la información recabada y los estudios hechos, para ver si pueden ser replicados en otras zonas. El conocimiento adquirido también proporcionará medidas para la nueva legislación sobre explotación sostenible del suelo a nivel europeo.