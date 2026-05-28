Ourense cierra el mir con todas las plazas cubiertas

La adjudicación mir 2026 llegó este miércoles a su final. Ourense consiguió cubrir las doce plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que todavía mantenía vacantes apenas un día antes. De esta manera, el área sanitaria agotó finalmente toda su oferta formativa después de semanas en las que esta especialidad volvió a concentrar las mayores dificultades de cobertura, al igual que en el resto del Estado.

La última plaza adjudicada en Ourense fue escogida a las 11m37 horas por el aspirante con número de orden 14.350, en una jornada marcada por las adjudicaciones de Medicina de Familia en los destinos que todavía conservaban vacantes en toda España. Esa plaza fue, además, la novena por la cola en adjudicarse a nivel gallego ya en los minutos finales del proceso.

Datos en España

A nivel estatal, la convocatoria terminó con las 9.276 plazas MIR cubiertas. La última adjudicación del país se registró en Ferrol a las 12,35 horas y correspondió al número de orden 14.601. La diferencia entre el último número adjudicado y el total de plazas ofertadas vuelve a evidenciar el fenómeno de aspirantes que deciden no escoger destino pese a tener opción de hacerlo, dejando más de cinco mil números de orden sin destino asignado.

El cierre del proceso no supone todavía el final definitivo de la convocatoria. El Ministerio de Sanidad mantiene prevista una fase extraordinaria para volver a ofertar las plazas que puedan quedar libres por renuncias posteriores, una especie de “repesca” con la que se intentará reducir las vacantes definitivas en especialidades especialmente tensionadas e históricamente proclives a las renuncias.