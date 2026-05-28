Ahora, el demonizado lobo ibérico, luego será el oso

Solamente se cuentan los daños en la ganadera cabaña, por otra parte indemnizables, los que causa ese vilipendiado lobo, del que nunca se dirán los beneficios que al medio reporta. Se resucita el lobo feroz de una Caperucita, que ya entre escolares ni funciona cuando en tiempos de gobierno dictatorial, era casi un libro de texto; diría que más bien un clásico. Desde estas lecturas empezamos a odiar al lobo, hasta que inmersos en la naturaleza fuimos comprendiendo su misterio y necesidad, mientras las autoridades seguían su implacable regla de exterminio y los loberos cumplían con el cometido del que sacaban algunas pesetas cuando de exhibición de sus presas muertas, por ciudades, villas y feriales del entorno.

Erre que erre siguen amplificándose en los medios los ataques del salvaje cánido, contrastados cada año y en aumento. Siempre dando cifras de los perjuicios a la ganadera cabaña y nunca los beneficios, de tan prolijos como se expondrá, contrarrestan con creces todos los destrozos, por otro lado, como se sabe, indemnizables.

Cuando se produce una plantación de árboles nobles o caducifolios, o aun resinosas, deben protegerse con tubos de plástico o tutores para evitar que sean descortezados por los corzos y otros de su especie

El canis lupus signatus o lobo ibérico ni ha atacado a personas ni está en su ADN hacerlo porque no somos sus presas. No obstante, esto no impide que impresionen sus vidriosos ojos y que se te erice el vello cuando algún encuentro inesperado. Así que cuentos, para ingenuos. El lobo preda sobre especies salvajes como el jabalí, el corzo, potrillos de caballos bravíos, sobre todo. Mantiene controlados los excesos de población de herbívoros que de otro modo podrían devorar arbóreos retoños. Cuando se produce una plantación de árboles nobles o caducifolios, o aun resinosas, deben protegerse con tubos de plástico o tutores para evitar que sean descortezados por los corzos y otros de su especie. Una plaga que impide que las plantaciones prosperen. Por otro lado, innúmeros los destrozos que el jabalí causa en sembrados, praderías, caminos, sembrados, viñedos, moviendo incluso piedras en su incansable búsqueda de lombrices.

Actuando en manada como depredador de la especie del salvaje suido no solo se organiza para la persecución de piaras eliminando a los más débiles sino que inhibe a la hembra de partos numerosos y aun de ellos.

Un paseo por entre muchos lameiros, márgenes de caminos, muestran las enormes hozadas de una especie que a pesar de las batidas se expande; mientras, se demoniza a su controlador.

Medio Ambiente de la Xunta, está empeñado en el control de la especie vulnerable al norte y al sur del Duero. Ahora mismo está como enrabietada porque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha suspendido la caza o entresaca para menguar manadas y reducir al lobo o dejarlo como algo testimonial, despojándolo del status de super predador que controla especies en expansión y si me apuran de una cabaña ganadera que en eso que se llama ganadería en extensivo enmerda cualquiera de esos espacios que considerábamos vírgenes y de límpidas aguas. No hay más que darse una vuelta por las Trevincas para testimoniar esto. Cuando allá por los cincuenta comenzamos a hollar aquellas majestuosas cimas, no se veía una vaca, llenábamos las cantimploras en cualquier regato sin consecuencias; ahora resultaría imposible: cualesquiera lagunas o lagunallos glaciares de cimas, valles y cursos fluviales están permanentemente embostados en sus riberas. Donde antes ni una vaca, pastan, ahora por centenares, desde Porto de Sanabria hacia el valle del Tera y Pena Trevinca, desde Vilanova por el Maluro hacia Trevinca, desde el lago de Sanabria y el de los Peces hasta Pena Trevinca, el Picón, el Maluro o cualesquiera, incluso por las inmediaciones del arbóreo santuario de O Teixedal, y no digamos en las casas de Fonte da Coba y sus siempre embostadas márgenes; o la sierra Calva, una pradería de manadas; la Segundera, otra; los márgenes de la laguna de los Peces, el rio Tera cuando va serpenteando por su prodigioso valle, incluso ni se libran del embostamiento espacios del prodigioso Cañón del Tera como las pozas de San Martiño o la de las Ninfas.

¿Qué haremos cuándo el oso se reimplante?