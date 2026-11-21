Alquilar por partes, ganar más. Esa es la estrategia que gana terreno en el mercado inmobiliario, donde cada vez más propietarios optan por arrendar sus viviendas por habitaciones para aumentar la rentabilidad. Un modelo que cobra especial fuerza en Ourense, donde la oferta de cuartos se ha disparado un 56% durante el último año, el mayor incremento entre las capitales españolas, según los datos del informe de Idealista correspondientes al tercer trimestre de 2026.

El avance del mercado ourensano confirma una tendencia que ya había quedado reflejada en el segundo trimestre del año, cuando el anterior estudio del portal inmobiliario situaba el crecimiento interanual de la oferta en el 51%. Ninguna otra capital española alcanza semejantes registros. Cáceres aparece en segunda posición, con un aumento del 31%, seguida de Madrid (28%), Pontevedra (26%) y Barcelona y Valencia, ambas con un 22%. La expansión resulta especialmente llamativa al compararla con el conjunto de España, donde la oferta de habitaciones ha crecido un 15%.

Relacionado La provincia de Ourense suma casi 500 pisos a su oferta de alquiler

El precio de compartir vivienda sigue subiendo, aunque en Ourense a un ritmo más moderado que la media española. Alquilar una habitación cuesta 299 euros mensuales, un 3% más que hace un año y lo mismo que durante el verano. Esa misma cantidad de dinero era exactamente lo que se pagaba de media por alquilar un piso entero en la ciudad hace 10 años. En 2023 bastaban 200 euros de media para conseguir una estancia, mientras que en 2024 ya se necesitaban 250. En apenas tres años, el desembolso se ha incrementado prácticamente un 50%. La media nacional alcanza los 494 euros mensuales, un 11% más que hace un año. Barcelona es la capital más prohibitiva, con 662 euros por habitación, seguida de Madrid (631) y Palma de Mallorca (586). En el extremo opuesto aparecen Badajoz (224), Cáceres (233) y Jaén (239).

Menos interesados

La creciente disponibilidad de habitaciones coincide con una menor presión sobre cada anuncio. Ourense registra una caída interanual del 5% en el número de interesados por habitación, un descenso que puede estar relacionado con el incremento de la oferta, al repartirse las consultas entre un mayor número de anuncios. En el conjunto de España, este indicador aumentó un 2%.