Ourense da la bienvenida a 63 nuevos residentes con estreno de Urgencias

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras está de bienvenida tras recibir ayer a 63 nuevos residentes que iniciarán su formación postgrado de 31 especialidades diferentes de medicina, enfermería, farmacia y psicología, que llevarán a cabo en el CHUO y en diferentes centros de salud de la provincia.

En la actual convocatoria, se cubrieron las 69 plazas ofertadas para este curso, pero se liberaron seis después de que uno de los dos residentes de Medicina Interna y cinco de Medicina Familiar y Comunitaria. Estas plazas se ofertarán de nuevo en el procedimiento extraordinario de adjudicación, puesto en marcha este año por el Ministerio de Sanidad. El listado de vacantes se publicará el 15 de junio, y la adjudicación se realizará durante la segunda quincena por vía telemática, siguiendo el orden de puntuación obtenida en el examen.

Este año cuenta con la novedad del estreno del primer residente de Medicina de Urgencias y Emergencias del CHUO. Se trata de una especialidad recién creada en España, que llega a seis hospitales de Galicia.

Inicio el lunes

Después de la bienvenida, los nuevos residentes completaron los trámites para su incorporación definitiva el lunes. “Ilusión” es la palabra que más resuena entre estos profesionales de la salud que arrancan una de las etapas más determinantes de sus vidas.

La mayoría están a un par de días ya de iniciar su sueño laboral, como es el caso de Lucía Yáñez (A Coruña, 2000), que arrancará su R1 de Farmacia Hospitalaria: “Era la especialidad que yo quería y además yo, que soy de Coruña, pues me quería quedar en Galicia, entonces para mí fue una suerte poder elegir Ourense”, resaltó, reconociendo que le sorprendió “la cantidad de gente que entramos este año”.

Lucía Yáñez

“Me han hablado muy bien del servicio en Ourense, entonces muy contenta por esa parte y luego en la presentación también nos transmitieron muchas ganas de mejorar y de que aprendiésemos”, destacó Yáñez, que además también es jugadora de élite de hockey patines, por lo que tendrá que valorar lo que hacer a partir de esta nueva fase: “Si se puede compatibilizar estupendo, pero priorizando siempre mi vida profesional, que va a ser la farmacia hospitalaria”.