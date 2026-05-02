Ourense deja atrás uno de sus abriles más secos y cálidos

El popular dicho de “en abril, aguas mil” quedó obsoleto este 2026 en la ciudad de Ourense. Aunque la inestabilidad ha sido la tónica general de los últimos días y las tormentas dejaron lluvias muy importantes en diversos puntos de la provincia, la ciudad logró esquivar la mayoría de estos frentes. Los datos combinados de MeteoGalicia y los registros históricos de Aemet (que se remontan a más de seis décadas) confirman una realidad contundente: la ciudad acaba de cerrar un mes excepcionalmente árido y sofocante, adelantando el verano a plena primavera.

La percepción de inestabilidad y cielos plomizos del tramo final de abril esconde una estadística demoledora si miramos exclusivamente al núcleo urbano. Mientras otras comarcas recibían fuertes descargas, las estaciones meteorológicas urbanas se despidieron con apenas 29 litros por metro cuadrado acumulados en solo cinco días de lluvia contabilizados (frente a los 11 que marca la media habitual).

Para poner esta cifra en contexto, al asomarse a la serie histórica, esos escasos 29 l/m² meten a este abril de 2026 directamente en el top 10 de los más secos desde 1961. A lo largo de medio siglo, solo un puñado de años han registrado menos precipitaciones en la ciudad, como el reciente 2023 (19,4 l/m²), 2017 (16,2 l/m²) o el imbatible récord de sequía de 1982, cuando apenas cayeron 12 litros. El contraste es mayúsculo frente al lluvioso abril del 2000, que dejó 189 litros.

Por otra parte, la revisión de la serie histórica de temperaturas confirma que no ha sido un abril cualquiera. La temperatura media de las máximas ha escalado hasta 23,15 °C, una cifra muy superior a la media climática habitual y que lo sitúa entre los meses más cálidos de los últimos 60 años. Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando los termómetros marcaron una temperatura máxima absoluta de 32,24 °C. Este registro abrasador se queda a poco más de un grado del récord absoluto de abril (33,9 °C en 2024).