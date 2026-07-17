Ourense demuestra su solidaridad con Venezuela

La iniciativa “Venezuela nos necesita, Ourense responde”, se presentó este jueves a las 11 horas de la mañana en el Centro Comercial Ponte Vella. Es una campaña impulsada por Jorge Bermello y Ponte Vella que ha conseguido unir a la Cruz Roja junto a otras asociaciones y clubes deportivos de toda la provincia. El objetivo es claro: conseguir que la ayuda de los ourensanos llegue lo antes posible a las zonas más golpeadas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace unas semanas.

El presidente de Cruz Roja en Ourense, Felipe Ferreiro, explicó que la organización reaccionó con rapidez ante la catástrofe y que “desde el segundo día ya disponían de cantidades importantes de recursos para poder ayudar”. Ferreiro aprovechó para recordar que, la forma más eficaz de colaborar es hacerlo en efectivo. El motivo es que Cruz Roja ya cuenta con almacenes llenos de productos básicos para emergencias y, si algo falta, el dinero les da la agilidad necesaria para comprarlo directamente. Por último, contó que en cuanto recibió la llamada de Jorge Bermello para ver cómo podían ayudar, se reunieron y acordaron que la mejor vía de actuación era colaborar para recaudar fondos.

Por su parte, Jorge Bermello quiso dar las gracias a todas las asociaciones y clubes que se han sumado a la causa sin dudarlo. El empresario recordó que, tras la presentación, llega el momento de ponerse a trabajar de verdad para que la ayuda llegue a su destino lo antes posible, e insistió en un mensaje muy claro para animar a los vecinos: cada aportación cuenta.

El acto finalizó con la intervención del presidente de la asociación de venezolanos en Ourense “Alma Llanera”, Lorenzo González, que agradeció este enorme gesto de apoyo. El portavoz destacó la gran acogida de los ourensanos y ensalzó la implicación de toda la comunidad, asegurando que no se ha puesto en marcha ninguna otra iniciativa tan importante y coordinada como esta en todo el país.

Medias tomadas por Cruz Roja Española

Desde España ya se ha enviado una primera respuesta. Cruz Roja Española ha montado un hospital de campaña en la zona de La Guaira para atender a unos 100 pacientes al día y durará alrededor de 4 meses. Cuenta con personal médico (3), de enfermería (6), de obstetricia (1), técnico (1), logística (1), de comunicaciones (2) y equipamiento para asistir a unas 30.000 personas. Posteriormente será transferido a Cruz Roja Venezuela para continuar con los servicios de salud. También se está procediendo a la identificación y compra en la región de artículos identificados como prioritarios para envio urgente como filtros de agua, kits de higiene y cocina, mantas, ordenadores, lonas de plástico, entre otros.

Además, para todas aquellas personas en España que no consigan hablar con sus familiares en Venezuela, Cruz Roja ha abierto un teléfono gratuito (900 221 122) y un apartado en su web oficial (cruzroja.es) para ayudar a localizarlos y volver a ponerse en contacto.

Desde el primer momento, la IFRC asignó a la Cruz Roja de Venezuela 2 millones de francos suizos del fondo de respuesta a emergencias (DREF), envió más de 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, y ha movilizado ya a más de 40 personas especializadas en respuesta a emergencias y con diferentes perfiles.

Cómo donar

SANTANDER ES44 0049 0001 5321 1002 2225 o bizum 33512.

BBVA ES92 0182 2370 4600 1002 2227 o bizum 33467.

CAIXABANK ES28 2100 0600 8502 0196 0066 o bizum 04057.

SABADELL ES31 0081 5232 2800 0108 4716 o bizum 04048.

BANKINTER ES75 0128 0010 9701 0012 1395 o bizum 00087.

Además de los bancos tradicionales, se puede donar a través del Banco Cooperativo, que presta servicios al Grupo Caja Rural.

B. COOPERATIVO ES86 0198 0500 8020 2205 3421 o bizum 02727.