Ourense despide con emoción a "Comino" tras 44 años de entrega en la sanidad pública
JUBILACIÓN EN EL CHUO
El Sergas de Ourense agradece públicamente a "Comino" sus más de cuatro décadas de compromiso, humanidad y cercanía con pacientes, familias y compañeros en el CHUO.
Hay trayectorias profesionales que no se miden solo en años de servicio, sino en la cantidad de vidas que logran tocar. Es el caso de María del Carmen Mouttet, conocida cariñosamente por todos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) como "Comino", quien se despide de la sanidad pública ourensana tras 44 años de impecable dedicación. Su jubilación marca el fin de una era en el centro hospitalario, un momento que el Sergas de Ourense ha querido compartir públicamente a través de un emotivo mensaje de reconocimiento en sus redes sociales.
Para la ciudadanía y los pacientes de Oncoloxía, "Comino" ha sido durante décadas un pilar fundamental. Hizo de la empatía y el calor humano una parte indispensable de la asistencia sanitaria en los momentos más delicados, ofreciendo siempre un apoyo incondicional tanto a los enfermos como a sus allegados. Como destaca el propio Sergas en su red social, la profesional es"esa persoa á que sempre se recorre cando o inesperado acode porque Comino sabía escoitar e procurar solucións".
Un salvavidas indispensable para sus compañeros
Más allá de su trato con los pacientes, su legado se extiende con fuerza entre el propio personal del hospital. Para sus compañeros de profesión, "Comino" fue una figura de referencia absoluta en su rol como supervisora de guarda. Era esa profesional resolutiva a la que todo el equipo acudía cuando la presión apretaba o surgían contratiempos en el centro. "Ás veces parecía estar en todas partes", relata con cariño el mensaje institucional.
El homenaje del Sergas Ourense concluye con unas palabras de profunda gratitud que resumen a la perfección el sentir de toda la comunidad sanitaria y que ponen el broche de oro a más de cuatro décadas de vocación: "Grazas, Comino, por tantos anos de compromiso, profesionalidade e humanidade. Grazas por coidar dos pacientes, das súas familias e tamén dos teus compañeiros. Sorte nesta nova etapa".
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