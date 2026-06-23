Ourense despide a sus MIR: cinco nuevos especialistas continúan en la sanidad ourensana

El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras despide a los siete residentes que finalizan su formación especializada después de un exigente periodo formativo de cinco años en distintas especialidades médicas.

Acto de despedida de los MIR en el CHUO. | CHUO

Los profesionales que concluyen ahora su etapa de residencia pertenecen a las áreas de Urología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Médica, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Intensiva.

De los siete especialistas que terminan su formación, cinco continuarán vinculados a la sanidad ourensana. En concreto, permanecerán en el área las dos especialistas de Medicina Interna y los profesionales de Medicina Intensiva, Cirugía General y Digestiva y Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Despedida de siete médicos tras su etapa de especialización. | CHUO

Con este acto se pone fin al curso académico 2025-2026, en el que un total de 56 nuevos especialistas han completado su formación en el Área Sanitaria de Ourense. De ellos, 17 corresponden a enfermería especializada (EIR) en áreas como pediatría, obstetricia-ginecología y familiar y comunitaria; y 39 a medicina, farmacia hospitalaria y psicología clínica mediante las vías MIR, FIR y PIR.

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Cinco años de formación especializada

Los siete residentes que finalizan ahora su etapa pertenecen a especialidades con una duración formativa de cinco años, establecida en sus programas oficiales debido a la complejidad clínica, quirúrgica y técnica de las competencias que deben adquirir antes de obtener el título de especialista.

Durante este periodo, los profesionales realizan rotaciones por diferentes servicios, guardias y una formación progresiva en técnicas diagnósticas y terapéuticas, además de desarrollar de forma gradual sus habilidades clínicas y quirúrgicas.

En el caso de las especialidades quirúrgicas, la preparación incluye el aprendizaje de indicaciones médicas, técnicas quirúrgicas, manejo antes y después de las intervenciones y seguimiento de los pacientes. Por su parte, las especialidades médicas como Medicina Interna, Medicina Intensiva y Oncología Médica permiten consolidar la atención a pacientes con patologías de alta complejidad.

La incorporación de cinco de estos nuevos especialistas al sistema sanitario ourensano refuerza la plantilla del área y contribuye a mantener la capacidad asistencial de los hospitales y centros sanitarios de la provincia.