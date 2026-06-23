Ourense despide a sus MIR: cinco nuevos especialistas continúan en la sanidad ourensana
RESIDENCIA DE 5 AÑOS
El Área Sanitaria de Ourense despide a los MIR que finalizan su formación especializada. Cinco de los siete especialistas que terminan la residencia continuarán vinculados al área sanitaria ourensana.
El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras despide a los siete residentes que finalizan su formación especializada después de un exigente periodo formativo de cinco años en distintas especialidades médicas.
Los profesionales que concluyen ahora su etapa de residencia pertenecen a las áreas de Urología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Médica, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Intensiva.
De los siete especialistas que terminan su formación, cinco continuarán vinculados a la sanidad ourensana. En concreto, permanecerán en el área las dos especialistas de Medicina Interna y los profesionales de Medicina Intensiva, Cirugía General y Digestiva y Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Con este acto se pone fin al curso académico 2025-2026, en el que un total de 56 nuevos especialistas han completado su formación en el Área Sanitaria de Ourense. De ellos, 17 corresponden a enfermería especializada (EIR) en áreas como pediatría, obstetricia-ginecología y familiar y comunitaria; y 39 a medicina, farmacia hospitalaria y psicología clínica mediante las vías MIR, FIR y PIR.
Cinco años de formación especializada
Los siete residentes que finalizan ahora su etapa pertenecen a especialidades con una duración formativa de cinco años, establecida en sus programas oficiales debido a la complejidad clínica, quirúrgica y técnica de las competencias que deben adquirir antes de obtener el título de especialista.
Durante este periodo, los profesionales realizan rotaciones por diferentes servicios, guardias y una formación progresiva en técnicas diagnósticas y terapéuticas, además de desarrollar de forma gradual sus habilidades clínicas y quirúrgicas.
En el caso de las especialidades quirúrgicas, la preparación incluye el aprendizaje de indicaciones médicas, técnicas quirúrgicas, manejo antes y después de las intervenciones y seguimiento de los pacientes. Por su parte, las especialidades médicas como Medicina Interna, Medicina Intensiva y Oncología Médica permiten consolidar la atención a pacientes con patologías de alta complejidad.
La incorporación de cinco de estos nuevos especialistas al sistema sanitario ourensano refuerza la plantilla del área y contribuye a mantener la capacidad asistencial de los hospitales y centros sanitarios de la provincia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PARROQUIA DE MARTIN
Muere un hombre tras quedar atrapado bajo una excavadora que volcó en Lugo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 23 de junio