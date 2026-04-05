Ourense celebra el Domingo de Resurrección poniendo el broche final a su Semana Santa

Ourense vive este domingo uno de los días más significativos de su calendario religioso con la celebración del Domingo de Pascua de Resurrección, jornada que pone fin a una intensa Semana Santa marcada por la tradición, la devoción y una creciente afluencia de visitantes y turistas a la ciudad y provincia.

La Semana Santa ourensana, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y que fue impulsada por gremios de artesanos y comerciantes, ha vuelto a ser reclamo para llenar las calles del casco histórico de solemnidad. A lo largo de los siglos XIV y XV, la llegada de los franciscanos consolidó unas celebraciones que hoy combinan devoción religiosa y atractivo turístico.

El día grande de la Resurrección

Los actos de este domingo comenzaron a media mañana con la procesión de la imagen de Santa María Nai hacia la Catedral Basílica de San Martiño, donde tuvo lugar, a las 12:00 horas, la solemne Misa de la Resurrección del Señor.

Tras la eucaristía, la comitiva regresó en procesión hasta su templo de origen, protagonizando uno de los momentos más singulares y esperados: la ceremonia del Desplante. Esta tradición, con raíces en un conflicto del siglo XVIII entre autoridades civiles y eclesiásticas, obliga a los representantes municipales a permanecer al pie de la escalinata mientras las autoridades religiosas acceden al templo, escenificando un gesto cargado de simbolismo histórico.

La celebración, que cada año varía en función del calendario lunar —siendo el Domingo de Resurrección el siguiente a la primera luna llena de primavera—, se sitúa entre dos de las grandes citas festivas de la ciudad: el Entroido y Os Maios.

Con la jornada de hoy, Ourense despide una de sus celebraciones más emblemáticas, que año tras año sigue reforzando su identidad cultural y su atractivo como destino turístico en Galicia.