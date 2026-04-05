Galería | La procesión del Encuentro pone fin a la Semana Santa en Ourense
SANTA MARÍA NAI
La Semana Santa en Ourense llega a su fin con el reencuentro de Santa María Nai con el Cristo Resucitado en la Catedral de Ourense. Tras la misa oficiada por Monseñor Leonardo Lemos, cientos de ourensanos acompañaron de regreso a la virgen hasta su iglesia
La imagen de Santa María Nai salió de su iglesia para poner rumbo a la Catedral de Ourense. La imagen fue trasladada, como cada año, para su encuentro con el Cristo Resucitado en la Capilla de la Resurrección.
En su recorrido por las calles de la ciudad llegó hasta la catedral acompañada de sus portadores. Después se llevó a cabo la misa de la resurrección donde autoridades y ourensanos pusieron fin a la Semana Santa con Monseñor Leonardo Lemos oficiando la ceremonía.
Tras la misa Santa María Nai volvió a recorrer las calles de la ciudad acompañada de cientos de ourensanos para volver a su iglesia hasta la próxima Semana Santa donde se volverá a reencontrar con el Cristo Resucitado.
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