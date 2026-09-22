FALTA DE MANTEMENTO
O PP de Verín sinala “desidia e deixadez” nos parques infantís
FALTA DE MANTEMENTO
O Partido Popular de Verín denuncia o mal estado de varios parques infantís do municipio, tanto no núcleo urbano como no rural, e reclama ao Concello máis mantemento. Os populares aseguran ter trasladado xa as queixas de familias e proxenitores e citan, entre outros, os recintos da Alameda, do parque Carmen Estévez e de Pazos.
A formación atribúe esta situación á “desidia e a deixadez” do bipartito PSOE-BNG e sinala que os espazos presentan “cordas rotas, madeiras en mal estado, parafusos fóra de lugar e incluso buratos no chan”. “Lugares que se supoñen seguros para a cativada están totalmente abandonados”, aseguran. O PP afirma que advertiu da situación a comezos de ano e critica que non se adoptasen medidas nos meses de maior uso. “Para que os parques infantís estean en bo estado é preciso realizar un mantemento periódico”, apuntan.
Ademais, o populares verinenses reuníronse con representantes de Aever, a asociación que aglutina ao comercio local, para coñecer as demandas do sector e trasladar o seu apoio ás súas iniciativas. O candidato popular á Alcaldía, Víctor Baladrón, destacou que “é moi importante escoitar as necesidades de Aever, porque son unha peza fundamental para o impulso da economía local”.
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