Charles, el ciclón subtropical que amenaza con descargar lluvias torrenciales sobre Ourense

La provincia de Ourense se mantiene como el epicentro de la borrasca Bruna en Galicia en el arranque de una de las semanas meteorológicas más adversas del otoño. Tras soportar el primer embate en la jornada del lunes, sin lamentar incidencias, el territorio ourensano se prepara para la llegada inminente de Charles, un profundo sistema de bajas presiones con características subtropicales que amenaza con golpear gran parte de la península ibérica mañana miércoles, precisamente el día de San Martiño. Según los expertos, este ciclón, mucho más intenso que Bruna, arrastrará un "río atmosférico", una extensa autopista de humedad oceánica con lluvias más intensas.

Algunos paraguas quedaron para el arrastre en O Barco. | J. C.

El balance de los primeros compases del temporal confirma la virulencia del episodio sobre el sur de Galicia. La estación de O Xurés, en el municipio de Muíños, lideró ayer lunes los registros autonómicos de precipitaciones con más de 55 litros por metro cuadrado. Otros puntos de la provincia anotaron también acumulados significativos, destacando los más de 45 litros por metro cuadrado de Entrimo y los casi 40 litros de Calvos de Randín. La fuerza del viento dejó un rastro destructivo con rachas de 96,1 kilómetros por hora en Lardeira y 82,8 kilómetros por hora en Cabeza de Manzaneda

Antes de que Charles tome el control atmosférico, los frentes activos de Bruna mantienen bajo alerta amarilla a las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña para la jornada de este martes, especialmente en la primera mitad del día. En Ourense, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología prevén acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas en la comarca de la Baixa Limia, con probabilidad de formación de tormentas. El riesgo de precipitaciones intensas se extiende al noroeste provincial y a la cuenca del Miño, con estimaciones de 40 litros por metro cuadrado.

Llegada de Charles

El escenario empeora el miércoles. La borrasca Charles se desplazará por el flanco sur de Bruna e impactará en la península entrando presumiblemente por el entorno de Lisboa y Oporto. Aunque los meteorólogos aclaran que no se trata de un huracán, al carecer de una estructura tropical plenamente organizada, su naturaleza subtropical e híbrida le confiere capacidad destructiva. Charles se alimenta tanto de los contrastes térmicos propios de nuestras latitudes como de la energía liberada por la condensación del vapor de agua, lo que le permitirá generar vientos huracanados y precipitaciones de intensidad torrencial sin necesidad de convertirse en un ciclón tropical puro.

Las últimas salidas del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) confirman que entre el mediodía y la última hora de la tarde del miércoles constituirá el período más adverso en la provincia.

Portugal, zona cero de las lluvias más extremas

La borrasca Charles no es un sistema atlántico convencional, sino un profundo ciclón de naturaleza subtropical. Esta peculiaridad le permite extraer una enorme energía del calor liberado por un océano inusualmente cálido. Esta nueva borrasca, que se retroalimentará con Bruna, todavía presente, atravesará la península ibérica impulsada por un "río atmosférico" -una vasta autopista de humedad- y vientos ábregos del suroeste que, al chocar violentamente contra las montañas, sufrirán un rápido ascenso orográfico para exprimir precipitaciones torrenciales y muy persistentes, según explican desde la Agencia Estatal de Meteorología o portales especializados como eltiempo.es.

Aunque su núcleo central impactará en la costa de Portugal con rachas que podrían rondar los 150 km/h, al igual que en el sistema central español, su banda norte descargará sobre la provincia de Ourense. Su paso marcará un punto de inflexión térmico.

Al alejarse el jueves hacia el nordeste peninsular, Charles cortará el flujo cálido subtropical y abrirá la puerta a una caída sostenida de las temperaturas.