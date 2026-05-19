Ourense estrena este miércoles su primer tren sin paradas a Madrid

La nueva organización de Renfe para la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid entra en vigor este miércoles, con cambios de horarios tanto en la ida como en la vuelta, especialmente en horario matinal. Entre las novedades que más afectan la conexión de Ourense con la capital estatal se encuentran la incorporación de un nuevo servicio de Alvia a las 06,58 horas (procedente de Lugo), la supresión del Alvia de las 12,55 horas y especialmente, el estreno de un AVE directo sin paradas entre la capital termal y Madrid.

Este nuevo servicio sale de Ourense a las 07,28 horas -tras pasar por Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela- y conecta con Madrid en 2 horas y 27 minutos. Pese a la novedad de ir directo, lo hace en un tiempo superior a servicios ya existentes, al haber trayectos con parada en Zamora que se realizan de manera más rápida, como el de las 16,25 horas que se completa en 2 horas y 22 minutos.

Este AVE se salta la parada en Zamora al deternerse en su estación el nuevo Alvia con salida en Lugo casi al mismo tiempo que pasa el AVE (a las 08,37 horas), después de salir de la capital lucense a las 05,18 y parar en Ourense a las 06,52 horas.

Nuevos horarios a Madrid

Los tiempos se mantendrán por encima de lo habitual, al menos, hasta el próximo 14 de julio debido a obras realizadas por Adif en el túnel de Guadarrama, que arrancaron el 7 de mayo, y que incrementa siete minutos recorrer los 28,4 kilómetros que componen el cuarto túnel continental más largo de Europa.

El refuerzo de los servicios por parte de Renfe se centra esencialmente en los horarios matutinos, sin que haya mejoras por la tarde. Gracias al refuerzo, A Gudiña recupera su primer servicio, un Alvia a las 07,44 horas. En sentido contrario, el cambio del Avlo a las 06,30 horas desde Madrid, permitirá también una conexión a primera hora con A Gudiña, que solo seguirá recibiendo dos trenes diarios más desde la capital, a las 13,20 y a las 18,06 horas.